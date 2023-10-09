Samanyolu Haber /Gündem / İYİ Parti'den istifa eden Köylüoğlu'ndan Mansur Yavaş iddiası: Kaybetmesi için çalışmamız isteniyor! /09 Ekim 2023 09:16

İYİ Parti'den istifa eden Köylüoğlu'ndan Mansur Yavaş iddiası: Kaybetmesi için çalışmamız isteniyor!

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve il yönetiminde yer alan 23 ismin istifası bir anda gündeme oturdu. İstifa kararı sonrası konuşan Köylüoğlu, "Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor. Gelişmeler AK Parti'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu" ifadelerini kullandı.

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 İYİ Parti’den istifa eden Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, “AKP’yi bitirmek için gösterdiğimiz çabayı şimdi de CHP’ye ve Yavaş’a kaybettirmek için sergilememiz isteniyor” diyerek Ankara’da ittifak yapılmamasını eleştirdi.

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve divanı oluşturan 23 yardımcısı görevlerinden istifa etti. Köylüoğlu, yaptığı açıklamalarda Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne destek olduğunu dile getirmesi parti içerisinde görüş ayrılıkları yaşandı. İYİ Parti Genel Merkezi'nin Ankara İl Başkanlığı’na ‘Ya istifa edin ya görevden biz alacağız’ mesajı üzerine akşam saatlerinde toplanan il yönetimi toplu istifa kararı aldı.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan Köylüoğlu, “Ankara'da 25 yıllık AKP belediyesini sonlandırmak için canla başla çalıştık. Şimdi ise bizim göstereceğimiz adayın kazanma şansı olmayacağı biline biline Mansur Yavaş'ın kaybetmesi için çalışmamız isteniyor” dedi.

Köylüoğlu, “Oysa işbirliği partimizin de yararına idi. Birtakım kazanımlarımız olmuştu. Ankara'da birkaç metropol ilçeyi alsak kötü mü olurdu? Bu kadar agresif olmaya hiç gerek yoktu. Gelişmeler AKP'ye seçim kazandırma operasyonu gibi oldu” ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu ve il yönetiminde yer alan 23 ismin istifası istifa etmişti. Partisinin Genel İdare Kurulu'nda (GİK) seçimlere tek başına girilmesine ilişkin karardan sonra bazı illerde bunun yanlışlığı dile getirilmişti.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu, GİK kararının aksine açıklamalar yapan başkanları arayıp ‘ya görevi bırakmalarını ya da Genel Merkez tarafından görevden alınacaklarını' tebliğ etmişti. Kavuncu, Faruk Köylüoğlu'nu da arayıp Genel Merkezin kararını bildirmişti.

Köylüoğlu başkanlığında toplanan Ankara İl Yönetimi, daha önce kazanması için çaba gösterdikleri Mansur Yavaş'ın bu kez kaybetmesi için uğraşmalarını doğru bulmadıkları görüşünde birleşti ve istifa etmeyi uygun bulduğunu belirtmişti. kararı Genel Merkeze iletmişti
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