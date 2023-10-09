Bilişimcilerden e-ticarette “siber saldırı” uyarısı

ABD’li e-ticaret devi Amazon’un “gizli algoritma” kullandığı iddiası ile Çinli Alibaba’nın lojistik merkezinin “casusluk şüphesiyle” izlemeye alındığının gündeme gelmesinin ardından bilişimcilerden “siber saldırı” uyarısı geldi. Türkiye Bilişim Derneği Başkanı Rahmi Aktepe, son yıllarda siber tehditlerin dünya genelinde tedarik zincirlerine yöneldiğini belirterek, “Denetimler daha sıkı hale getirmeli ve vatandaşın da dijital yetkinliğini artıracak çalışmalar yapmalıyız” dedi.





T24.com'da yer alan habere göre E-ticaret sektöründe birçok ülkede faaliyetine devam eden ABD’li e-ticaret firması Amazon’un “gizli algoritma” kullandığı iddiası ile Türkiye’de Trendyol markası ile faaliyet gösteren Çinli Alibaba’nın lojistik merkezinin Belçika istihbaratı tarafından “casusluk şüphesiyle” izlemeye alındığının gündeme gelmesi gözleri siber güvenlik önlemlerine çevirdi. Türkiye’de e-ticaret sektörünün 1 trilyon TL’yi aşan pazar büyüklüğü ile yıllık 5 milyar adet işlem hacmine ulaştığına dikkat çeken uzmanlar, vatandaşların kişisel ve ticari verilerinin sadece ticaretin geliştirilmesinde kullanılması gerektiğine dikkat çekiyor.





“Kişisel verilerin yanında e-ticaret verilerini de korumalıyız”

Kişisel ve ticari verilerin ele geçirilmesiyle ülkelerin davranış modellerinin çıkarılabileceğini vurgulayan Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Rahmi Aktepe, bu yöntemle Türkiye’yi de hedef alan siber saldırılar gerçekleştirilebileceğini söyledi. E-ticarette ortaya çıkan verilerin başka ülkelerinin kullanımına geçmesi durumunda çeşitli risklerin ortaya çıkacağını belirten Aktepe, “Türkiye Bilişim Derneği olarak kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalık çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun hazırlanması sürecinde de dernek olarak büyük çaba harcamıştık” dedi. Yalnızca kişisel verilerin korunmasının yeterli olmayacağını dile getiren Aktepe, e-ticaret verilerinin de korunmasına yönelik önlemlerin artırılması gerektiğini kaydetti.





“Vatandaşın dijital yetkinliği artırılmalı”

Aktepe, “Son yıllarda küresel olarak siber tehditler tedarik zincirlerine ve e-ticaret sitelerine yönelmeye başladı. Kişisel verilerin ve kişilere ait kullanıcı deneyiminin yapay zeka algoritmaları ile analiz edilmesiyle hem kişilerin hem de ülkelerin davranış modelleri ortaya konulabilir. Bunun sonucun da ülkeleri hedef alan siber saldırılar gerçekleştirilebilir. Bunun adı bir anlamda siber savaştır. Bunun için de denetimleri daha sıkı hale getirmeli, yaptırımları artırmalı ve vatandaşın da dijital yetkinliğini artıracak çalışmalar yapmalıyız” diye konuştu.





Alibaba ve Amazon hakkında “casusluk” ve “algoritma” iddiaları

Veri casusluğu iddiaları son bir haftada gündeme gelmişti. Financial Times, Türkiye’de de e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Çinli Alibaba’nın Belçika’daki faaliyetlerinin izlemeye alındığını yazmıştı. İddiaya göre, firmanın ülkedeki lojistik merkezinin “casusluk” şüphesiyle izlemeye alındığı ve Çin’in elde ettiği verileri ticari olmayan amaçlarla kullanma niyetine ve kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti. Öte yandan Wall Street Journal (WSJ) Gazetesi de, ABD’li e-ticaret devi Amazon'un fiyatları artırmak için 'Project Nessie' isimli gizli bir algoritma kullandığını öne sürmüş, Amazon ise iddialara reddetmişti.





Yeni kanunla sınırlamalar getirilmişti

Bu arada Ticaret Bakanlığının hazırladığı ve bu yılın Ocak ayında yürürlüğe giren e-ticaret kanunu ile veri casusluğuna karşı çeşitli tedbirler alınmıştı. Kanun kapsamında e-ticaret platformları üzerinden elde edilen kişisel verilerin sadece ticaretin geliştirilmesinde kullanılabileceği, başka ülkelerle paylaşılamayacağı hükmü getirilmişti. Kişisel Verileri Koruma Kurumu da veri sahiplerinin haklarını korumak ve kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemek amacıyla e-ticaret platformlarına yükümlülükler getirmişti.