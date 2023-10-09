İsrail - Hamas: Roket saldırıları ve bombardıman gece boyunca sürdü

İsrail Hamas saldırılarına misilleme yaptı, toplam can kaybı 1100'ü geçti

Hamas'ın, Cumartesi günü İsrail kasabalarına saldırarak 700 İsrailliyi öldürmesinin ardından, İsrail hava saldırıları Pazar günü Gazze'deki konut bloklarını, tünelleri, bir camiyi ve Hamas yetkililerinin evlerini vurdu. İsrail’in misillemesinde 20'si çocuk 400'den fazla kişi öldü.

İran'ın BM misyonu: ''Tahran'ın Hamas saldırılarıyla ilgisi yok''

İran'ın Birleşmiş Milletler misyonu, Hamas'ın İsrail’e saldırısında Tahran'ın herhangi bir dahli olmadığını söyledi.

Hamas'ın saldırı planlamasında İran rol oynadı mı?





İran'ın bu hafta sonu İsrail'i hedef alan Hamas saldırısına planladığına ve uyguladığına dair kesin bir kanıt hala ortaya konmuş değil; ancak ABD basınında çeşitli iddialar mevcut.

Blinken çatışmaların durdurulması için Türkiye ile teması sürdürüyor

İsrail ve Filistin'in BM daimi temsilcilerinden açıklamalar





İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi, Hamas'ı savaş suçu işlemekle suçladı; "Hamas terör altyapısını yok etme" zamanının geldiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden ortak açıklama çıkmadı





Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrası toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden ortak bir açıklama çıkmadı.

Hamas Pazar günü İsrail'e daha fazla roket saldırısı düzenledi. Abluka altındaki Gazze'nin ötesinde İsrail güçleri ile Lübnan'ın İran destekli Hizbullah milisleri arasında top ve roket atışları yaşanırken, Mısır'da iki İsrailli turist bir rehberle birlikte vurularak öldürüldü.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında Hamas'ın ofisleri ve eğitim kamplarının yanısıra evler ve başka binalar da yerle bir edildi.İran'ın BM misyonu tarafından yapılan açıklamada "Filistin tarafından alınan kararlı tedbirler, gayrimeşru Siyonist rejimin 70 yıllık baskıcı işgaline ve işlediği iğrenç suçlara karşı tamamen meşru bir savunma teşkil etmekte" denildi.Açıklamada "Filistin'e desteğimiz tam; ancak Filistin'in tepkisine müdahil değiliz, zira bu tepki sadece Filistin'in kendisine aittir" ifadeleri yer aldı.İran’ın BM misyonu, Hamas operasyonunun "başarısının" sürpriz olmasından kaynaklandığını ve bunun da İsrail güvenlik örgütlerinin "en büyük başarısızlığı" olduğunu söyledi.BM misyonu, "Başarısızlıklarını haklı göstermeye ve bunu İran'ın istihbarat gücüne ve operasyonel planlamasına bağlamaya çalışıyorlar. İstihbarat camiasında Filistinli bir grup tarafından yenilgiye uğratıldıklarının anlatılmasını kabul etmekte çok zorlanıyorlar " dedi.Tahran, Hamas'a verdiği desteği gizlemiyor; Hamas'ı ve bir diğer Filistinli militan örgüt İslami Cihad'ı finanse ediyor ve silahlandırıyor.Wall Street Journal gazetesinin bugün Hamas ve Hizbullah'ın üst düzey üyelerine dayandırdığı haberine göre İranlı güvenlik yetkilileri Hamas'ın sürpriz saldırıyı planlamasına yardımcı oldu ve geçen Pazartesi gündü Lübnan’ın başkenti Beyrut'ta yapılan bir toplantıda saldırıyı onayladı.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Dışişleri Hakan Fidan'ın telefon görüşmesi ile ilgili Washington'dan da açıklama geldi.ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasında Blinken'ın, Hamas'ın saldırılarının durdurulması için Ankara'nın taraflarla iletişimini sürdürmesi çağrısında bulunduğu belirtildi.Açıklamada, "Bakan, Türkiye'nin devam eden angajmanını destekledi ve ABD'nin Hamas'ın saldırılarını durdurma ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlama konusundaki kararlı tutumunun altını çizdi" denildi.Ankara'dan daha önce gelen kısa açıklamada, görüşmede İsrail ve Filistin’deki son gelişmelerin ele alındığı kaydedilmişti. İki bakan dün de telefonda görüşmüştü.İsrail'in BM Büyükelçisi Gilad Erdan, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin kapalı kapılar ardındaki toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada "Bunlar savaş suçlarıdır, açıkça belgelenmiş savaş suçlarıdır" dedi.Erdan, "Bu vahşilerle mantıklı düşünme dönemi sona erdi. Şimdi Hamas'ın terör altyapısını yok etme, tamamen silme zamanıdır ki bir daha böyle vahşetler işlenmesin" dedi.Filistin'in BM Büyükelçisi Riyad Mansur Güvenlik Konseyi toplantısı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada; "İsrail sürekli şunu söylüyor: Abluka ve Gazze'ye yönelik tekrarlanan saldırılar Hamas'ın askeri kapasitesini yok etmek ve güvenliği sağlamak için. Abluka ve saldırılar ikisini de başaramadı’’ dedi.Mansur, "İsrail şimdi aynı hatalı önermeyle bir başka saldırıyı meşrulaştırmaya çalıştığında, hiç kimse onu bu yolda cesaretlendirecek bir şey söylememeli ya da yapmamalı" dedi.Mansour konuşmasında İsrail'in kendini savunma hakkının İsrail'in "öldürme ruhsatı" için bir yorum olmasını eleştirdi ve İsrail'in politikalarını Filistinlilerin insanlığına bir saldırı olarak nitelendirdi. İnsanlar İsraillileri öldürmek için hiçbir gerekçe olmadığını söyleyip sonra da Filistinlileri öldürmeyi haklı gösteremezler dedi.Yaklaşık 90 dakika süren toplantıda Konsey, BM Ortadoğu barış elçisi Tor Wennesland'dan brifing aldı.Diplomatlar, Güvenlik Konseyi'nin oybirliğiyle kabul edilen bir bildiri yayınlama ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood gazetecilere yaptığı açıklamada bunun şu anda Washington için bir öncelik olmadığını söyledi.Wood toplantı sonrasında gazetecilere, "Şu anda önemli olan uluslararası toplumun İsrail ile dayanışmasını göstermesidir. İsrail'in tamamen arkasındayız. Hamas'ın kınanması, İsrail halkına yönelik bu vahşi terör faaliyetlerine son verene kadar devam etmeli" dedi.Birleşik Arap Emirlikleri BM Büyükelçisi Lana Nusseibeh, konseyin uluslararası insancıl hukukun uygulanabilirliği ve sivillerin korunması konularını da görüştüğünü söyledi.Nusseibeh gazetecilere yaptığı açıklamada, "Orantılı karşılık verme konusu da tartışıldı, ancak şu anda İsrail'in odak noktasının kendi güvenlik ihtiyaçları ve Gazze Şeridi'nde serbest bırakılması gereken rehineleri olduğu gerçeği olduğu açık" diye konuştu.