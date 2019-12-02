"İzmir'in Koç'u" da konkordato ilan etti

İzmir’in duayen işadamlarından biri olarak adlandırılan Öner Akgerman ile iki oğlu Bülent-Levent Akgerman, kendileri ve 4 şirketlerinin konkordato talebi kabul edildi.







Ailenin müracaatını değerlendiren İzmir 2'nci Asliye Ticaret Mahkemesi, Bülent Akgerman, Levent Akgerman ve Öner Akgerman ile AKG Gazbeton, AKG Yalıtım, Ertuğ Balık ve More Su Ürünleri'ne 26 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay geçici mühlet verilmesini kararlaştırdı.





Üç ay sonra yapılacak duruşmada konkordato komiseri üç ismin vereceği rapora göre, süre uzatılacak ya da şirket ve şahıslara verilen haciz dokunulmazlığı kaldırılacak.





ÇİMENTAŞ'I İTALYANLARA ÖNCE SATTI, 8 AY SONRA GERİ ALDI





Akgerman ailesi sanayiciliğe dede Bedri Akgerman, Çimentaş Çimento Fabrikası’nı kurmasıyla atıldı.





İzmir ilk sanayi kuruluşlarından biri olan Çimentaş, Akgerman ailesi tarafından 2001 yılında İtalyan sermayeli Caltagirone Grubu’na bağlı Cemen-tir Holding’e toplam 227 milyon dolara satıldı.





Türkiye’ye 2001 yılında yapılan en yüksek tutarlı yabancı sermaye girişi olarak değerlendirilen bu işlemin akabinde Akgerman Şirketler Grubu satış işleminin üzerinden 8 ay geçtikten sonra AKG Gazbeton şirketinin yüzde 100'ünü İtalyanlardan satın aldı.





Öner Akgerman (sağda) ile iki oğlu Bülent-Levent Akgerman'ın konkordato talebi kabul edildi.







ODEABANK'IN KAPISINDAN ELİ BOŞ DÖNDÜ





2019 yılının başından itibaren okonomik sıkıntılar yaşamaya başlayan İzmir’in tanınmış ailelerinden Akgerman’ların şirketi AKG Grup, öncelikle en büyük alacaklısı ana hissedarı Lübnan merkezli Bank Audi grubunun Türkiye’deki yatırımı olan Odeabank’ın kapısını çaldı.





Banka ile aylar süren görüşmeler sonunda ilerleme kaydedemeyince Akgerman ailesi ekonomik anlamda büyük sıkındı yaşamaya başladı.





Ekonomik kriziden önemli ölçüde etkilenen grup çareyi konkordato istemekte buldu.