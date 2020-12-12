Samanyolu Haber /Dünya / Japonya İngiliz aşısını seçti: 120 milyon doz /12 Aralık 2020 14:15

Japonya İngiliz aşısını seçti: 120 milyon doz

Japonya, İngiliz ilaç devi AstraZeneca ile potansiyel Kovid-19 aşısının tedariği konusunda anlaşma imzaladı.

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Kovid-19 virüsüne yönelik aşı çalışmaları dünyanın farklı ülkelerinde tüm hızıyla sürerken, Japonya'dan kritik bir adım geldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca'nın ortaklaşa geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının tedariği için sözleşme imzaladı. Daha önce 120 milyon dozluk aşının tedariği konusunda AstraZeneca ile prensipte anlaştığı gündeme gelen Japonya hükümetinin söz konusu anlaşmayı resmiyete döktüğü öğrenildi.

AstraZeneca Japonya internet sitesinden yaptığı açıklamada anlaşmayı duyururken, ülkede süren klinik çalışmaların sonuçlanmasının ardından kullanım onayı sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Açıklamada, dağıtımın en kısa sürede gerçekleştirilmesi için üretim kapasitesinin de artırılacağı vurgulandı.

Prensipte anlaşmışlardı

Japonya hükümeti daha önce AstraZeneca ile 120 milyon doz aşının tedariği konusunda anlaşıldığını duyurmuş, 30 milyon dozluk ilk partinin önümüzdeki yıl Ocak ve Mart ayları arasında sağlanması hedeflenmişti.

Japonya ayrıca ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech ile Haziran ayı sonuna kadar Japonya'ya 120 milyon doz aşı sağlanması konusunda masaya oturmuştu.
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