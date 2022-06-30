Samanyolu Haber /Dünya / Japonya'yı yüzyılın sıcak hava dalgası vurdu /30 Haziran 2022 20:31

Japonya'yı yüzyılın sıcak hava dalgası vurdu

Küresel ısınma sonrasında daha sık görülmeye başlayan sıcak hava dalgalarından birisi de Japonya'da etkili oldu. Sıcaklar nedeniyle 12 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre yüzyılın sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalan Japonya'da sıcak çarpmasından dolayı can kayıpları yaşandı. 11'i başkent Tokyo'da olmak üzere 12 kişi sıcak havayla ilişkili olarak hayatını kaybetti. Onlarca kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Japonya’nın başkenti Tokyo'da sıcaklıklar 1875 yılından bu yana haziran ayında görülen en yüksek değer olan 36,4'e yükseldi. Ülkenin farklı kesimlerinde sıcaklık değerlerinin 39 dereceyi aştığı belirtildi.

Tokyo İtfaiyesi Ambulans Servisi verilerine göre Pazar günü sıcak çarpması şüphesiyle hastaneye kaldırılan 93 kişinin ardından Pazartesi günü de yaşları 12 ile 96 arasında değişen 80 kişi hastaneye kaldırıldı.

Tokyo Adli Tıp Kurumu, haziran ayı içerisinde sıcak çarpmasından dolayı 11 kişinin öldüğünü duyurdu. Düne kadar derlenen verilere göre, bu 11 kişi 40 ila 90 yaşları arasındaydı ancak dördü 70'lerinde ve dördü 80'lerinde olmak üzere çoğunluğu yaşlıydı.

Tokushima eyaletindeki Naruto şehrinde yaşayan 80'li yaşlarında bir adamın da dün evinde ölü bulunduğu açıklandı. Bununla beraber bu yaz ülkede yüksek sıcaklıklardan dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 12 oldu.
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