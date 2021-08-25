Samanyolu Haber /Dünya / Kabil havalaanı'nda saldırı alarmı /25 Ağustos 2021 10:04

Kabil havalaanı'nda saldırı alarmı

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki havalimanına bir terör saldırısı düzenlenebileceği uyarısında bulundu. Biden, tahliye operasyonlarını 31 Ağustos'ta sonlandırmak istiyor.

Kabil Havalimanı'ndan korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor

G7 zirvesi sonrası bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki yabancıların ve uluslararası birliklerle çalışan Afganların tahliye edildiği Kabil havaalanına bir terör saldırısı düzenlenebileceğini uyarısında bulundu.

Tehlikenin büyüdüğünü ve Amerikan askerlerinin tümünü 31 Ağustos'a kadar çekme planına bağlı kalacaklarını söyleyen Biden, tahliyeler için eklenecek her bir günün Amerikan birlikleri için riski artırdığını ifade etti. IŞİD'in Afganistan'daki uzantısının havaalanına saldırı düzenleyebileceğini ifade eden Biden, "Tahliyeler ne kadar erken tamamlanırsa o kadar iyi" şeklinde konuştu.

IŞİD'in ülkedeki uzantısının Taliban'ı düşman ilan ettiğine dikkat çeken Biden, IŞİD uzantısının iktidarın yeni sahibi olarak Taliban'ın inanılırlığını sarsmak istemesinin ve aynı zamanda nefret ettiği yabancı birlikleri de hedef almasının mantıklı olduğunu söyledi.

Zirvede İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Biden'dan tahliyeler için Amerikan askerlerinin çekilme sürecini uzatmasını istemişti. ABD, Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Kanada ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları dün Afganistan gündemiyle video-konferans yoluyla bir zirve buluşmasında bir araya geldi.

"Taliban'ın tanınması koşullara bağlı olacak"

Biden, zirvede Afganistan'da kurulacak yeni yönetimin tanınmasının ise çok sayıda koşula bağlanması konusunda görüş birliği sağladıklarını kaydetti. Biden, "Bizden hiç kimsenin Taliban'ın sözüne güvenmeyeceği konusunda hem fikiriz. Taliban'ın eylemlerine göre karar vereceğiz ve tüm adımlarımızı birlikte atacağız" dedi. Biden bu konuda belirleyici faktörün de Taliban'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirip getirmeyeceği ve Afganistan'ın yeniden "terörizmin üssü" olmasını engelleyip engellemeyeceği olduğunu ifade etti.

Taliban sözcüsü, yabancı birliklerin tahliyeler nedeniyle görev süresini uzatmasını kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, yabancı askerlerin Ağustos sonuna kadar çekilmemesi durumunda bunun sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuş, ülkeyi terk etmek için havaalanı çevresinde bekleyen Afganların da korkmasına gerek olmadığını ve evlerine geri dönebileceklerini söylemişti. Mücahid, "Güvenliklerini garanti ediyoruz" demişti.

Taliban'ın hükümet kurma çalışmaları

Taliban'ın Afganistan'da yeni hükümet kurmaya çalıştığı belirtiliyor. Afgan haber ajansı Pajhwok'un aktardığına göre yeni Maliye Bakanı Gül Ağa, İçişleri Bakanı Sadr İbrahim, Kabil vilayetinin valisi Molla Şirin, ülkenin aynı adı taşıyan başkenti Kabil'in belediye başkanı da Hamdullah Nomani oldu.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre de eski Guantanomo tutsaklarından Molla Abdül Kayyum Şakir de Savunma Bakanı olarak seçildi.
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