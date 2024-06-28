Samanyolu Haber /Politika / Kabinede deprem! 'Fahrettin Koca istifa etti' iddiası /28 Haziran 2024 08:24

Kabinede deprem! 'Fahrettin Koca istifa etti' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddia edildi. Bakan Koca'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Gazeteci İsmail Saymaz, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın görevden affını istediğini iddia etti.

Halk TV'de yer alan habere göre; AKP'nin Kızılcahamam'daki kampında Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, özel hastanede vefat eden bir yakınını anlatarak, bakanlığın yeterli denetim yapmadığını söyledi. Bakan Koca ise "O Sağlık Müdürü sizin talebinizle atandı. Sorumluluğu bize atamazsınız. Özel hastanelerle ilgili teftiş başlattık. Onu da siz durdurdunuz" yanıtını verdi.

ERDOĞAN ARAYA GİRDİ

Araya giren Erdoğan, "Ölen, bizim bir ilçe başkanımız. Sağlığın özeli devleti olmaz. Hastane ayrımı olandan gerekli denetimlerin yapılması lazım. İhmal var mı, bakın" dedi.

Bazı milletvekillerinin de sağlık sisteminde ciddi sorunlar olduğunu söylemesi üzerine başlayan tartışma Bakan Koca'da kırgınlık yarattı.

AFFINI İSTEDİ

İddiaya göre Koca, bugün Erdoğan’ı arayarak affını istedi. Erdoğan da talebi kabul etti. Bir diğer senaryoya göre ise Erdoğan, Koca’dan affını istedi.

BAKAN KOCA YALANLAMADI

Gazeteci İsmail Saymaz, istifa iddialarını Bakan Koca’ya sordu. Bakan Koca "Affınızı istemişsiniz, doğru mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

“Hayatın her hali olabilir, biliyorsunuz. Önemli olan, millete ve devlete hizmet etmek. Her pozisyonda.”

Bakan Koca, “Bugün cumhurbaşkanıyla görüşmüşsünüz” şeklindeki soruyu ise, “Biz her zaman görüşüyoruz” diye cevapladı.

ERDOĞAN MKYK'DA ELEŞTİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonraki ilk Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı sert bir şekilde eleştirmişti. Koca’ya dönerek, “Randevularla alakalı şikayetler var. Sorunu seninle çok ciddi ele alacağız ve gerekeni yapacağız” demişti.
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