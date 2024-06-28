Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Sinan Ateş davası hakkında ne konuşuldu? /28 Haziran 2024 08:26

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Sinan Ateş davası hakkında ne konuşuldu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, Sinan Ateş davasıyla ilgili "kararlılık" mesajı verdi. Buna karşılık Bahçeli'nin de “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” dediği öğrenildi.

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Sinan Ateş cinayeti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yaptığı görüşmede ele alındı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Bahçeli, Sinan Ateş suikastının MHP üzerinden tartışılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Hukukun gereği yapılacaktır. Neyse çıksın ortaya” dediği öğrenildi. Bahçeli de Erdoğan'a destek vererek “Sonuna kadar gidilsin. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan ile Bahçeli'nin gerçekleştirdiği son iki görüşmenin önemli başlıklarından birini ise siyasetteki normalleşme adımları oluşturdu. Edinilen bilgilere göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhur İttifakı’na yönelik açıklamaları masaya yatırıldı. Erdoğan’ın, "muhalefetle diyalog kurulacak diye Cumhur İttifakı’na saldırıları sineye çekmeyeceklerini" söylediği öne sürüldü.
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