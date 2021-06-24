Samanyolu Haber /Sağlık / 'Kahve karaciğer rahatsızlıklarını önlüyor' /24 Haziran 2021 11:25

'Kahve karaciğer rahatsızlıklarını önlüyor'

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, herhangi bir kahve türünün tüketilmesinin kronik karaciğer rahatsızlığını önleyebileceği ortaya konuldu.

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Guardian'ın haberine göre, İngiltere’de Southampton Üniversitesi'nden araştırmacılar, kahvenin kronik karaciğer riskini azaltıp azaltmadığını inceleyen bir araştırma yürüttü.

İngiltere’de Bio Bank verilere dayandırılan araştırmada, 494 bin 585 katılımcının verileri analiz edildi.

Katılımcıların 40 ila 69 yaş aralığında olduğu, bunlardan 384 bin 818'inin kahve tükettiği, 109 bin 767'sininde kahve tüketmediği kaydedildi.

Çalışma kapsamında katılımcıların karaciğer rahatsızlıkları 11 yıl boyunca takip edildi.

Yapılan analiz sonucunda, kahve tüketen kişilerin, tüketmeyenlere göre kronik karaciğer hastalığına ve karaciğer yağlanmasına bağlı hastalığa yakalanma riskinin yüzde 20 daha az olduğu belirlendi.

Ayrıca, kahve tüketen kişilerin karaciğer rahatsızlığına bağlı ölüm riskinin tüketmeyenlere kıyasla yüzde 49 daha düşük olduğu öne sürüldü.

Araştırmanın ayrıntıları, 'BMC Public Health' dergisinde yayımlandı.
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