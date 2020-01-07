Samanyolu Haber /Dünya / Kanada, Irak'taki askerlerini o ülkeye gönderiyor /07 Ocak 2020 22:37

Kanada, Irak'taki askerlerini o ülkeye gönderiyor

Kasım Süleymani suikastı sonrasında ülkeden çıkması istenen ABD askerlerinin ülkeden çekilip çekilmeyeceği tartışılırken Kanada'nın çekilme sürecini başlattığı ifade edildi.

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Kanada ordusu Irak’taki 500 askerinden bir bölümünü “güvenlik gerekçesiyle” geçici olarak Kuveyt’e sevk ediyor.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Kanada Genelkurmay Başkanı Jonathan Vance tarafından askerlerin ailelerine gönderilen mektupta “Önümüzdeki günlerde Koalisyon’un ve NATO’nun kararı doğrultusunda bir kısım askerimiz geçici olarak Irak’tan Kuveyt’e taşınacaktır” denildi. Mektupta bunun askerlerin "güvenliği" için yapıldığı ifade edildi.

Reuters’a konuşan bir NATO yetkilisi de “güvenlik endişeleri” nedeniyle bazı personeli Irak’tan uzaklaştırdıklarını, bu geri çekilmenin geçici olduğunu söylemişti.

ABD’nin İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Irak ordusuna bağlı Haşdi Şabi omutanı Ebu Mehdi El Mühendis’le birlikte 10 kişiyi öldürdüğü saldırı sonrası ABD’nin de Irak’taki karargahını geçici olarak Kuveyt’e taşıyacağı açıklanmıştı.
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