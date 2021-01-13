Samanyolu Haber /Ekonomi / Kanadalı şirket Carrefour için masada /13 Ocak 2021 10:11

Kanadalı şirket Carrefour için masada

Kanadalı Couche-Tard, Fransız Carrefour'u satın almak için ön görüşmelere başladığını kaydetti.

SHABER3.COM

Kanadalı şirket Alimentation Couche-Tard, Fransız Carrefour'u satın almak için ön görüşmeler gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Quebec merkezli şirketten yapılan açıklamaya göre, görüşmelerin satın alma ile sonuçlanacağına dair bir kesinlik bulunmuyor.
Kanadalı şirket Carrefour'u satın almak istiyor

Carrefour’un hisseleri Paris’teki işlemlerde yüzde 10 yükselirken salı günkü kapanışta şirketin piyasa değeri 12,6 milyar euroya (114,6 milyar TL) ulaşmıştı.

KÜÇÜK ŞİRKETLERİ SATIN ALARAK İMPARATORLUK İNŞÂ ETTİ

Couche-Tard’ın hisseleriyse Bloomberg’in haberinden sonra yüzde 2,2 düşüş kaydetti. Carrefour temsilcileri yorum isteğine hemen cevap vermedi.

Couche-Tard’ın odağında süpermarketler değil dükkânlar ve benzin istasyonları bulunuyor, fakat şirket küçük rakiplerini alarak neredeyse bir imparatorluk inşâ etti. 

Önce Kanada’da yükselen şirket 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) adım attı. 2012’de ise Avrupa pazarında rekabet etmeye başladı.

Couche-Tard’ın Carrefour ile bir anlaşmaya varmasıyla, 2 bin 800 süpermarkete ve 703 büyük hipermarkete sahip olan şirketin Avrupa’daki varlığını daha da pekiştirmesi bekleniyor.
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