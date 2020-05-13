Samanyolu Haber /Gündem / Kanser hastası tutuklu Ümit Gökhasan’ın eşinden videolu çağrı /13 Mayıs 2020 09:52

Kanser hastası tutuklu Ümit Gökhasan’ın eşinden videolu çağrı

Cezaevinde yaşadığı hak ihlalleri nedeniyle tedavisi geciktirilen Ümit Gökhasan’ın eşi Şükran Gökhasan, eşinin son durumu hakkında bilgi vererek tahliyesi talep etti.

Kanser hastası tutuklunun eşinden çağrı

Kanser hastası tutuklu komiser Ümit Gökhasan’ın eşi Şükran Gökhasan, eşiyle ilgili bir video yayınlayarak yetkililere çağrıda bulundu. Eşinin 4 yıldır cezaevinde olduğunu ve mide kanseri teşhisi konulduğunu söyleyen Şükran Gökhasan, “Eşim 13 Şubat’ta ameliyat oldu. Yemek borusunun yarısı, midesinin tamamı alındı. Yoğun bakımda 14 gün kaldıktan sonra hemen cezaevine gönderildi. Kemoterapi alması gerekiyordu. Şu ana kadar alamadı. Bütün tedavileri yarım kaldı. Eşimin büyük sıkıntıları var. Yemek yiyemiyor, geceleri istiğfar ediyor. Kendi ihtiyaçlarını karşılayamıyor. En kısa zamanda tahliyesini talep ediyoruz.” dedi.

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ VAR

Eşinin, 76 yaşında bakıma muhtaç bir annesi ve 42 yaşında zihinsel engelli bir kardeşi olduğunu da belirten Şükran Gökhasan, “Eşim beş yaşındayken babası vefat etmiş. 76 yaşında yaşlı bir annesi, zihinsel özürlü bir kardeşi var. Nerede bir gardiyan ya da polis görse abisini soruyor. “Abim nasıl iyi mi, ona iyi bakıyor musunuz, onu ne zaman çıkartacaksınız, onun hiçbir suçu yok, ne olur abimi bir an önce çıkartın, şimdi hasta oldu, abim ölmesin, bana bakacak” diye önüne gelen polislere, gardiyanlara söylüyor. Onların mahallesine bir gardiyan taşınmış özellikle ona söylüyor. Bana diyor ki, Şükran sana müjdem var, bugün gardiyanı gördüm, abimi çıkartmasını söyledim, inşallah çıkartacak diye seviniyor. Ne olur duyun sesimizi.” ifadelerini kullandı.

TEDAVİSİ GECİKTİRİLDİ, GEÇ TEŞHİS KONULDU
8 Mart 2017’de tutuklanan komiser Ümit Gökhasan’ın şikayetleri 8 ay önce başladı. Ancak süreçler uzadığı için hastaneye geç götürüldü. Ocak 2020’te teşhis konuldu. 13 Şubat’ta Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesinde midesinin tamamı ve yemek borusunun yarısı alındı. Ameliyattan 14 gün sonra tekrar cezaevine gönderildi. Koronavirüs salgını nedeniyle ise kemoterapisine henüz başlanmadı. En son Bitlis’te komiser olarak görev yapan Gökhasan, Kasım 2016’da çıkarılan KHK ile ihraç edilmişti. 6 yıl 11 ay hapis cezasına çarptırılan Ümit Gökhasan’ın dosyası Yargıtay’da bulunuyor.

Kaynak: Bold Medya 
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