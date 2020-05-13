Kanser hastası tutuklu Ümit Gökhasan’ın eşinden videolu çağrı

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞİ VAR





Eşinin, 76 yaşında bakıma muhtaç bir annesi ve 42 yaşında zihinsel engelli bir kardeşi olduğunu da belirten Şükran Gökhasan, “Eşim beş yaşındayken babası vefat etmiş. 76 yaşında yaşlı bir annesi, zihinsel özürlü bir kardeşi var. Nerede bir gardiyan ya da polis görse abisini soruyor. “Abim nasıl iyi mi, ona iyi bakıyor musunuz, onu ne zaman çıkartacaksınız, onun hiçbir suçu yok, ne olur abimi bir an önce çıkartın, şimdi hasta oldu, abim ölmesin, bana bakacak” diye önüne gelen polislere, gardiyanlara söylüyor. Onların mahallesine bir gardiyan taşınmış özellikle ona söylüyor. Bana diyor ki, Şükran sana müjdem var, bugün gardiyanı gördüm, abimi çıkartmasını söyledim, inşallah çıkartacak diye seviniyor. Ne olur duyun sesimizi.” ifadelerini kullandı.



