Kapatılan vakıfta yeni gelişme

Ahmet Davutoğlu’nun kurucuları arasında bulunduğu İstanbul Şehir Üniversitesi’ne kayyım atanmasının ardından, Bilim ve Sanat Vakfı’na da el konulması krizi tırmandı.







Davutoğlu, bir dönem içerisinde olduğu hükümete, bu adımı nedeniyle “sivil topluma yapılmış bir darbe” diyerek tepki göstermişti.Habertürk yazarı Mehmet Akif Ersoy da bugünkü yazısında 1989 yılından bu yana Bilim ve Sanat Vakfı'nda ders veren bazı isimleri açıkladı.





Listede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un isimlerinin yer alması dikkat çekiyor.





Lİstede dikkat çeken diğer isimler arasında da Yeni Şafak Gazetesi Sahibi Ahmet Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi yapılan SETA’cı Burhanettin Duran, Sabah yazarı SETA Strateji Araştırmaları Direktörü Hasan Basri Yalçın, Anadolu Ajansı’nın eski Genel Müdürü Kemal Öztürk, eski AKP'li Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, tarihçi Mustafa Armağan, Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Selman Öğüt'ün babası Salim Öğüt, yazar İskender Pala bulunuyor.





Ahmet Davutoğlu dün yazılı olarak yaptığı açıklamada "Bilim ve Sanat Vakfı belli hukuki şartlar yerine getirilerek kurulmuş herhangi bir kurum değildir. Bir kişiye ait olmadığı gibi bir gruba ya da iktidara da yaslanmamıştır" demişti.