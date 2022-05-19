Karabük'te savcı, serbest bırakılan 9 öğrenci için yeniden tutuklama istedi

KONSERVATUARIN EN BAŞARILI ÖĞRENCİSİYDİ





DELİL RAMAZAN’DAKİ İFTAR SOFRASI





Hakkında tutuklama kararı verilen konservatuar öğrencisi B.N.A hapse girmeden önce son isteği, “Bana flütümü ve gitarımı gönderin” oldu.Karabük Emniyeti’nde 12 Mayıs’tan beri gözaltında tutulan 14 öğrenciden 3’ü bugün tutuklandı. Bir öğrenci savcılık tarafından adli kontrol şartı olmadan bırakılırken bir kişi de adli kontrolle serbest bırakıldı.Savcı tarafından tutuklanma isteğiyle mahkemeye sevk edilen diğer 9 öğrenci haftada iki gün imza ve yurtdışı yasağıyla şartıyla serbest bırakıldı.Tutuklanan öğrenciler arasında bulunan B. N. A., Karabük Üniversitesi Konservatuar Bölümü 3. sınıf öğrencisiydi. Yan flüt, piyano ve gitar çalan B.N.A., bölümün birincisiydi. Daha önce okul öncesi öğretmenliği okuyan ve yetenekleriyle konuşulan B.N.A, hapse girmeden önce ailesine son olarak “Orada bol bol kitap okurum. Bana flütümü ve gitarımı da gönderin.” dedi.Gülen Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen yeniden yapılanma operasyonları kapsamında tutuklanıp Karabük T Tipi Cezaevine konulan B. N.A., bir tanık ifadesi ve Ramazan’da iftar sofrasında çekilen bir fotoğraf delil gösterilerek örgüt yöneticisi olmakla itham ediliyor.