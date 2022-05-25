Karamollaoğlu'ndan DP lideri Uysal'a ziyaret

'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' konusunda mutabakata varan ve kamuoyunda "6'lı masa" olarak adlandırılan siyasi oluşumun bileşenlerinden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun oluşum içinde yer alan bir diğer parti olan Demokrat Parti (DP) lideri Gültekin Uysal'ı ziyaret ettiği belirtildi.



Saadet Partisi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden de duyurulan ziyaret için şu ifadeler kullanıldı:



Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret etti.





