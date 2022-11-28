Karşılaşma planlı çıktı: Sadece el sıkışma olmamış, Sisi ile 45 dakika görüşmüş

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile tokalaşmasının ardından yeni açıklamalarda bulundu. Daha önce “katil” dediği Sisi’ye “sayın” diye hitap eden Erdoğan, 45 dakika görüştüklerini söyledi.





DÜNYA KUPASI AÇILIŞ TÖRENİNDE KARŞILAŞMIŞLARDI

Dünya Kupası açılış töreni için Katar’ın başkenti Doha’ya giden Erdoğan’ın, burada daha önce “katil” dediği Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile tokalaştığı görüntüler kameralara yansımıştı. Bu görüntüler muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Konya Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan, Sisi ile görüşmesine dair yeni bilgiler paylaştı. Sisi ile tokalaşma görüntüleri basına yansıyan Erdoğan, Sisi ile 45 dakika görüştüğünü de söyledi.





“KATAR EMİRİ’NİN ARAYA GİRİŞİYLE BU ADIMI ATTIK”

Erdoğan Sisi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Sayın Sisi ile yaptığımız görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkilerinde, olayın liderler seviyesinde tartışılmasından öte, ben kendisine onu da söyledim, bizim Mısır halkıyla ilişkilerimiz farklı, tarih orada var. Son dönemde, bir 9 yıllık süreç içerisinde bir sıkıntı yaşadık. O akşam özellikle de Katar Emiri’nin araya girişiyle bu adımı attık. O sıkıntıyı aştıktan sonra da bir yarım saat 45 dakika kadar biz Sayın Sisi ile dar kapsamlı bir görüşme yaptık.





“ÇOK FARKLI BAZI ŞEYLERİ DE ARAMIZDA KONUŞTUK”

Şimdi alt düzeyde bakanlarımız gidiş gelişleri başlatsınlar, ondan sonra da biz görüşmelerimizi genişletelim, geliştirelim, tüm derdimiz, sizlerle Türkiye arasındaki bu kırgınlığı, dargınlığı gidermek. Akdeniz’de Türkiye-Mısır arasında böyle bir sıkıntı yaşanmaması gerekir’ dedik. Çok farklı bazı şeyler daha aramızda konuştuk. Daha sonra da aldığım bilgi, haberler çerçevesinde kendisi de bu görüşmeden çok mutlu olmuş, aynı mutluluk temennisini biz de ilettik.





BAŞLAYAN SÜREÇ DEVAM EDECEK

Şimdi süreç başladı, bakanlarımızla bir süreç devam edecek. Daha sonra da bir araya gelmek suretiyle Akdeniz’de, çünkü Mısır halkıyla Türkiye’nin birbiriyle olan bağlantıları çok farklı, bizim bu gücü başkalarına kaptırmamamız gerekir. Yunanistan’ın buralara ulaşması, bu olacak iş değil. Onun için güzel gelişmeler olacak diye inanıyorum.”





ERDOĞAN ESAD’LA DA GÖRÜŞEBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ

Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile de görüşülebileceğini belirterek “Siyasette küslük dargınlık olmaz, eninde sonunda en uygun şartta adımlarımızı atarız” dedi.