Kayyuma 540 milyonluk yolsuzluk soruşturması

Mardin önceki dönem kayyumu Mustafa Yaman'ın da aralarında bulunduğu 72 kişi hakkında, 539 milyon 738 bin 587 liralık iki ayrı usulsüzlük soruşturması açıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından açılan soruşturmalara ilişkin İYİ Parti, HDP ve DEVA Parti temsilcileri değerlendirmelerde bulundu.



1 MİLYAR 180 MİLYON TL BORÇ BIRAKTI



İçişleri Bakanlığı tarafından ilk olarak 17 Kasım 2016'da, ardından 19 Ağustos 2019'de kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi, yine yolsuzlukla gündeme geldi.



Yolsuzluk iddialarına rağmen uzun süre görevde kalan başında eski Mardin Valisi ve kayyum Mustafa Yaman, 10 Haziran 2020'de görevden alınarak, Mülkiye Müfettişi yapıldı.



Görevden alındığında belediyeye 1 milyar 180 milyon TL borç bırakan Yaman'ın yerine ise Mahmut Demirtaş atandı.



36 İHALEDE USULSÜZLÜK



Eski vali Mustafa Yaman'ın görevden alınmasıyla birlikte belediyede Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemelerde sonucunda soruşturma ve dava açılmıştı.



Devam edilen incelemeler sonucunda eski kayyum hakkında iki ayrı soruşturma açılmasına daha karar verildi.



İçişleri Bakanlığı'nın verdiği 2 ayrı soruşturma izni kapsamında, belediyenin kayyum yönetimini döneminde Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) bünyesinde gerçekleştirdiği 36 ayrı ihalede usulsüzlük tespit edildi.



539 MİLYONLUK USULSÜZLÜK YAPILDIĞI İDDİASI



Müfettişlerin tespitlerine göre; kayyum döneminde 539 milyon 738 bin 587 TL değerindeki 36 ayrı ihalede usulsüzlük yapıldığı, yapılmayan işlere ödemeler yapıldığı, alınmayan malzemelerin alınmış gibi gösterildiği, yapılmayan yolların yapılmış gibi gösterildiği, daha önce var olan binaların yeni yapılmış gibi gösterildiği, firmalara fazladan ödemeler yapıldığı tespitlerine yer verildi.



“SORUŞTURMANIN AÇILMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ”



Yolsuzlukların bedelini vatandaşın ödediğini belirten Mardin İYİ Parti İl Başkanı Akar, şöyle konuştu:



* Bir önceki kayyum döneminde defaten dile getirdiğimiz bir konu, duyduğumuz kadarı ile 52 muhtemel suçlu ve yahut suça teşebbüs etmiş orada ki yetkililer hakkında soruşturma izni verilmiş.



* Biz bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Soruşturmanın bir an evvel nihayete erdirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması lazım.



* Bu konu Mardin'in gündeminde düşürülmesi lazım, şayet varsa suça bulaşmış olanlar, kamunun malına tenezzül edenler tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenlerin bu yaptıklarının yanlarına kar kalmamasını kamuoyu adına Mardin halkı adına talepte bulunuyoruz.



* Borç miktarının bir milyar 236 milyon gibi muazzam bir borç yükü Mardin Belediyesi şuan üstlenmiş eğer ki Mardin belediyesinin bu kadar büyük bir borç yükü olmamış olsaydı.



* Bugün Güneydoğu Anadolu Bölgesinde toplam 9 vilayetin hepsinden daha yüksek bedeli su faturaları vatandaşlarımız ödemekte.



* Geçmişte yapılan yolsuzlukların bedelini halkımız ödüyor.



“BAKANLIK SAMİMİYSE ELİNDEKİ YOLSUZLUK BELGELERİNİ YARGIYA TESLİM EDER”



Hakkında davalar açılan kişilerin halen görevde olduğunu belirten Mardin Büyükşehir Belediyesi HDP grup Eş Sözcüsü Mehmet Ali Amak, şöyle konuştu:





* Kayyumun soygun düzeni ve bununla ilgili kimi davalar açıldı ama bu acılan davalara baktığımızda bu davaların daha çok bu insanların yaptıkları yolsuzlukları aklamaya dönük dava olduğunu düşünüyoruz.



* Yeni açılan soruşturmada yetersiz, bu soruşturmanın devamının da gelmesi gerekiyor. Halen bir davaya dönüşmüş değil her ne kadar bakanlık soruşturma izni vermiş olsa da biz bununda samimi olduğunu düşünmüyoruz.



* Ancak bakanlık ve yargı makamları gerçekten samimi ise bu yolsuzlukların üstüne gitmesi ve ilgili kişilere gereken cezayı vermesi gerekir.



* Ama bakıyoruz bir tanesi bile cezaevinde değil bu kişiler halen görevlerinin başında cezaevinde olan kişilerde zaten kısa süre sonra tahliye edildiler.



* Bakanlık bu konuda gerçekten samimi ise elindeki yolsuzluk belgeleri ile beraber yargıya teslim eder ve ilgili kişilerin gereken cezayı almalarını sağlaması gerekir.



“TÜM BU YOLSUZLUKLAR YAPILIRKEN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI NEREDEYDİ?”



‘Tüm bu yolsuzluklar yapılırken içişleri bakanlığı neredeydi?' diye soran DEVA Partisi Mardin il Başkanı Mesut Aydoğan ise açılan soruşturmalara ilişkin şunları kaydetti:



* Mardin halkı bütün olan bitenin farkındaydı ancak hükümet gözünü kapatmış atadığı kayyum valinin arkasında durmaya devam etmiştir.



* Şuan yapılan soruşturmalar buz dağının sadece görünen kısmını ortaya koymuş durumdadır.



* Çok yönlü araştırılması gereken ve gerçek anlamda takip edilmesi gereken hukuk çerçevesinde neticelendirilmesi gereken bu olayın alışılmış yöntemlerle ve sözde yargılamalarla neticelenmesini ve adeta şahısların kurtarılmasını istemiyoruz.



* Etkin bir yargılama için mücadele ediyoruz. Yolsuzluklarda heba edilen ve hortumlanan Mardinli kardeşlerimin parasının şu anda bile soruşturma yeterince derinleştirilmemiş olmasına rağmen milyarlarca lira olduğu bilinmektedir.



* Bu paralar ile Mardinli hemşerilerimizin yol, hastane, okul, altyapı- üstyapı, çevre ve iş alanları İle ilgili ihtiyaçları karşılanması gerekirken, bu paraların yolsuzlukla ortadan kaldırılması ne kadar acıdır.



* Meclis kürsüsünden paralar halka gidiyor oh diye bağıran içişleri bakanına sormak istiyoruz. Tüm bu yolsuzluklar yapılırken içişleri bakanlığı neredeydi.



* Halkın paralarının şüphelilerden alınarak tekrar belediyelere verilmesi için şüphelilerin mal varlıklarına tedbir konuldu mu? Gerekli aramalar ve taramalar yapıldı mı?



* DEVA Partisi Mardin il Başkanlığı olarak Sürecin ve açılan davaların takipçisiyiz. Mardinli hemşerilerimizin tek kuruşunun bile peşine düşeceğiz.