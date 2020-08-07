Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dolar ve euronun TL'ye mukabil yeni rekorlar kırmasına mukabil ekonominin tırmanışa geçtiğini iddia etmişti.





Erdoğan, “Buzdolabı satışlarına bakıyoruz. 2002 'de 1 milyon 88 bindi. Fakat 2019'da bu rakam... 2017 itibariyle 3 milyon 107 bin, 2019'da ise 2 milyon 486 bin adede çıktı. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye tırmanışta.” demişti.







MUHARREM İNCE'DEN ERDOĞAN'A: İNİŞİ YAKINDIR





Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Muharrem İnce şahsi Twitter hesabında bir mesaj paylaştı.





İnce, “AKP Genel Başkanının çamaşır makinesi satışlarına sığınarak yaptığı açıklamalar yakında emekli siyasetçi olacağının müjdesini vermektedir. Türkiye’nin tırmanışını göremiyoruz, fakat kendisinin inişi yakındır. Bu iniş gerçekleştiğinde Türkiye tırmanışa geçer.” ifadelerini kullandı.





Erdoğan bugün İnce'nin yeni parti kuracağına dair iddialara da temas etmişti: "Parti kurmak Muharrem Bey'in en tabii hakkıdır."



