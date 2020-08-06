Samanyolu Haber /Politika / Yeni parti için ilk adımı attı /06 Ağustos 2020 09:15

Yeni parti için ilk adımı attı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP)24 Haziran 2018 Partili Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanı aday olarak gösterdiği eski milletvekili Muharrem İnce’nin parti kurma yolunda bir adım daha attı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ayrılıp yeni parti kuracağı belirtilen eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce’nin Ankara Yaşamkent’te ofis açacağı iddia edildi.

İnce, ilk davetini som kurultayda beklentilerine ulaşamayan CHP’li "küskün" isimleri yapacağı öne sürüldü. 

İnce’nin Yaşamkent’in yanı sıra genel başkan adaylığı sırasında kullandığı Çankaya semtindeki çalışma ofisinden de yararlanacağı konuşuluyor.

İNCE'DEN KILIÇDAROĞLU'NA MESAJ

CHP'den ayrılıp yeni bir parti kuracağı iddia edilen İnce, "partiyi bölüyor" eleştirilerinin akabinde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben, "Değişime imza veren milletvekillerini, belediye başkanlarını, kurultay delegelerini dışla sonra dostlarınla hayal kur. Bölücü olan kim?" ifadelerini kullanmıştı.
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