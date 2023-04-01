Kerem Kınık’ı belgeler de yalanladı: Tarihte depremde çadır satılan başka bir durum yok

Ağırel, Kınık'ın kendisine Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü imzalı 2 belge gönderdiğini belirterek, ikisinde de çadır değil gaz maskesi satıldığını belirtti ve 'yani savaş esnasında değil, normal zamanda' sattığını ifade etti.Ağırel, şunları kaydetti:"Sayın başkanın göndermiş olduğu 1980 yılı, 1981 yılı 2007 yılı faaliyet raporlarında ve belgelerinde çadır satışı görülüyor. Ancak bu tarihlerde de bir deprem durumu söz konusu değil.Sonuç olarak deprem olmuş insanlar evsiz kalmış çocuklar soğukta tir tir titriyorken çadırlar bekletilmemiş ve böylesine zor koşullarda çadıra ihtiyacı olan on binlerce insan varken herhangi bir satış yapılmamış daha önce. Tam aksine stoklardaki tüm çadırlar, depoların dibine kadar boşaltılmasına varıncaya dek afet bölgesine gönderilmiş.Atatürk’ün emri ve İsmet İnönü’nün onayı ile satılan bir çadır yok. Tarihte deprem anında çadır satılan başka bir durum yok, satan başka bir başkan ve yönetimi de yok."