Rusya Kiev'i bombaladı, dört kişi hayatını kaybetti

7:09 ABD Başkanı Biden, NATO zirvesi sonrası Varşova'ya gidecek



6:18 Kiev'e düzenlenen bombardımanda dört kişi hayatını kaybetti







6:11 Rusya işgal altındaki Mariupol'den insani geçiş koridoru açılmasını önerdi



6:01 David Beckham sosyal medya hesaplarını Ukraynalı sağlık çalışanına devretti







Eski futbolcu David Beckam, Instagram ve Facebook hesaplarını Harkov'daki Doğum Merkezi'nin başındaki Irina isimli sağlık çalışanına devretti. Barış zamanı çocuk anestesizti olan Irina, Beckham'ın sosyal medya hesaplarından savaşın başladığı ilk gün tüm hamile kadınları ve bebeklerle yeni doğum yapmış kadınları tahliye ettiklerini, ancak yaşam destek ünitesine bağlı çocukları hastanenin bodrum katında tutmaya devam ettiklerini anlattı.







5:53 Çernobil Nükleer Santrali'nde Rus ordusu kontrolünde ilk görev değişimi yapıldı



Çin'in ABD'deki Büyükelçisi Qin Gang, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını desteklemek için Rusya'ya silah veya mühimmat göndermeyeceğini; krizi sona erdirmek için elinden gelen her şeyi yapacağını" söyledi. Cuma günü ABD Başkanı Joe Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'i "Pekin Moskova'ya materyal desteği sağlarsa bunun sonuçları olur" ifadeleriyle uyarmıştı. Büyükelçi'nin açıklaması, Biden'ın bu sözlerinin ardından geliyor.Savaşın başından bu yana Rusya ve Çin arasındaki yakınlaşma, Batılı ülkeler tarafından askeri destek verilebileceğine dair yorumların yapılmasına yol açıyor. Çin, geçen hafta Moskova'ya silah veya askeri mühmmat taşıdığına dair iddiaları reddetmişti. Çin, bir yandan da Rusya'nın operasyonlarını açık bir dille eleştirmekten ya da kınamaktan kaçınıyor.ABD Başkanı Joe Biden, 24 Mart'ta NATO, AB ve G7 liderleriyle bir araya geleceği Brüksel ziyareti sonrası 25 Mart'ta Polonya'nın baikenti Varşova'ya gidecek. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Varşova'da Andrzej Duda ile insani krizi ve Ukrayna'daki savaşı görüşecek olan Biden, Avrupa seyahati öncesi pazartesi günü de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak bir görüşme gerçekleştirecek.Biden'ın Avrupa yolculuğu çarşamba günü başlıyor. 24 Mart'ta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.Kiev'e sabaha karşı düzenlenen bombardıman, alışveriş bölgesini ve sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgeyi hedef aldı. Başkent'teki acil durum ekipleri, en az dört kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Şehrin valisi Vitali Klitschko, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, saldırının olduğu bölgede yaşanan patlama sonucu çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Görgü tanıkları, birkaç patlama sesi duyduğunu söylüyor. Klitschko da şehrin Podilskyi bölgesinde birden fazla patlama olduğunu birden fazla binanın hasar aldığını açıkladı.Rusya Savunma Bakanlığı, pazartesi sabahı Mariupol'den doğu ve batı yönlerine iki insani koridor açılmasını teklif etti. General Mikhail Mizintsev imzalı açıklamada, Moskova saatiyle 10.00'da insani koridor açılabileceği; öncelikle Ukrayna ordusu askerlerinin ve "yabancı paralı askerlerin" şehirden çıkabileceği belirtildi.12.00'den itibaren de yolların mayınlardan arındırılabileceği ve gıda, ilaç ve diğer insani ihtiyaçları taşıyacak konvoyların şehre girebileceği açıklamada yer aldı. Öneriye Kiev'in yerel saatle 5'e kadar yanıt vermesi talep edildi. Daha önce Mariupol dahil birçok şehirden insani kordiro açılması girişimleri, bombardımanın yeniden başlaması üzerine yarıda kalmıştı.Bombaların ve füzelerin altında 7/24 çalıştığını anlatan Irina'nın hikayesinin ardından UNICEF de, Beckham'a Ukrayna'daki çocuk ve doğum hastanelerinde çalışanlara ses verdiği için teşekkür etti. Social embed from facebookfacebookBildirReport this social embed, make a complaintRusya ordusunun işgal ettiği Çernobil Nükleer Santrali'nde rehin tutulan yaklaşık 200 Ukraynalı çalışandan 64'ü, üç haftanın sonunda serbest bırakıldı. Onların yerine yine Ukraynalı olan ve santralde çöalışmaya gönüllü olan 46 çalışan yerleştirildi. Ukrayna Ulusal Muhafızları'ndan yaklaşık 200 kişi, 24 Şubat'ta başlayan işgalden bu yana santralden ayrılamamıştı.Rusya'nın "santralden ayrılmaları halinde güvenliklerini garanti edemeyeceğini" söylediğini savunan çalışanlar, kısıtlıgıda ve ilaçla santralde kaldı; yerde, masalarda ve az sayıdaki uyku tulumunda uyuduklarını söyledi. Elektrik sıkıntısı sebebiyle jeneratöre bağlanan santralde, soğutucuların çalışmaması ve nükleer atığın saklandığı depoların tehlike yaratması endşesi doğmuştu. Uzmanlar, ciddi bir sorun yaşanmasının beklenmediğini açıklamıştı.