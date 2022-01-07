Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu: 'Bir kabustan uyanacak Türkiye' /07 Ocak 2022 19:22

Kılıçdaroğlu: 'Bir kabustan uyanacak Türkiye'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Şundan eminim, 13’üncü Cumhurbaşkanı’nı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde Türkiye’nin bütün çarkları dönecek. 6 ay bu ülkede hep beraber şöyle düşüneceğiz, ‘ya bir kabustan mı uyandık?’ Evet, bir kabustan uyanacak Türkiye. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacağız" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Kreşin Toplu Temel Atma Töreni'ne katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Ekrem İmamoğlu'ndan önce belediyeye ait hiçbir kreşinin olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bir tek kreşi bile yokmuş. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz. Bir kreşiniz bile yok. Hedef koydu sayın Başkanımız, kreş sayısını 150’ye çıkaracağız. Bugün 30’unun temelini atıyoruz" dedi. 

Konuşmasında 'ayrımcılık' vurgusu dikkat çeken CHP lideri "Ama şundan eminim, 13’üncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı seçtikten ve o koltuğa oturduktan sonra 6 ay içinde Türkiye’nin bütün çarkları dönecek. 6 ay içinde bu ülkeye özgürlük, 6 ay içinde bu ülkeye huzur gelecek. 6 ay bu ülkede hep beraber şöyle düşüneceğiz, ‘ya bir kabustan mı uyandık?’ Evet, bir kabustan uyanacak Türkiye. Birbirimize farklı gözlerle bakmayacağız. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamayacağız. Bakacağız, onun çocuğu kreşe gidiyor mu, gitmiyor mu, böyle bir imkânı var mı, yok mu. Yoksa onu yapacağız" ifadelerini kullandı. 


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