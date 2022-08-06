Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleriyle /06 Ağustos 2022 14:15

Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularının aileleriyle

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davasında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı.

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İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 25 Nisan’daki karar duruşmasında iş insanı Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi hakkında da 18’er yıl hapis cezası ve tutuklama kararı vermişti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kahraman’ın kızı Vera’nın doğum gününe katıldı. Sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Bugün Gezi rehini Tayfun Bey’in güzel kızı Vera’nın doğum günü, hep birlikte kutladık. En büyük hediyemiz, onu babasına kavuşturmak… En kısa zamanda olacak inşallah. Bu vesileyle bir başka rehin olan Çiğdem Mater’in ve sevgili Halide Özerden’in de doğum gününü kutluyorum” dedi.
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