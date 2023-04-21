Samanyolu Haber /Politika / Kılıçdaroğlu, saldırıların ardından bir kez daha vasiyetini paylaştı /21 Nisan 2023 23:30

Kılıçdaroğlu, saldırıların ardından bir kez daha vasiyetini paylaştı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yeniden vasiyetini paylaşarak "418 milyarın hesabını sorun" dedi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik ikinci saldırı girişimi!

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Adıyaman'daki saldırıların ardından bir kez daha Meclis'te grup toplantısında yaptığı vasiyet konuşmasını paylaştı.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "Söz konusu olan çok büyük para. Bu yüzden seçim dönemi provokasyonlar olmasını bekliyorum. Gerçeklerin üstünü örtmeye, gerçekleri eğip bükmeye çalışacaklar ama bilin ki mesele sadece para, sizin çalınan paranız. Sizden ricam, sakin olmanızdır. Bu işi ancak birlikte başarabiliriz" dedi.

Paramiliter yapı SADAT'ın verdiği reklam sonrası başlayan tartışma sonrası17 Ocak'taki grup toplantısında konuşmuş ve şu sözleri sarf etmişti:

"Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar, o resimdeki mesaj net. 'Sizin için geleceğiz' diyorlar. Benim için beyefendiler gelecekmiş! Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin sadece bir parçası. Her şeyin temelinde aslında tek bir şey var; para. Çok para. Doymayacakları kadar para. Halkımızdan çalınan bu para. Ve bu parayı çalan beşli çeteler var. Bunların kod ismi beşli, aslında bunların sayısı binlerce. Uzman arkadaşlarıma hesaplattım. Bu iktidar döneminde çalınan, çetelerin çaldığı, mafya artıklarının çaldığı, uyuşturucu baronlarının çaldığı 418 milyar dolar."
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