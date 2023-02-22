Samanyolu Haber /Gündem / Kılıçdaroğlu'ndan çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa, bıraksınlar biz çözelim /22 Şubat 2023 17:12

Kılıçdaroğlu'ndan çadır tepkisi: Çözemiyorlarsa, bıraksınlar biz çözelim

Çadır tartışmasında söz sırası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndanydı. İktidarın aradan geçen 17 güne rağmen deprem bölgesinde çadır ihtiyacını çözemediğini dile getiren Kılıçdaroğlu "Çözemiyorlarsa, bıraksınlar biz çözelim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan ve 20 Şubat'ta da iki depremle sarsılan Hatay'da ziyaretlerini sürdürüyor.

Depremin 17. gününde hala çadır sorununun çözülemediğine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Depremin üzerinden 17 gün geçti, hala çadır sorunu çözülemedi. Nereye gittiysem, herkes önümü kesip 'Çadır yok' diyor. Ya Allah aşkına, koskoca Türkiye'de bir çadır sorununu çözemezsiniz. Nasıl 'Çadır sorununu çözdük' diye ortada geziyorsunuz. Çözemiyorlarsa, bıraksınlar biz çözelim. İktidarın bu konuda daha hızlı davranması lazım."

Diğer yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çadır probleminin çözülemediği yönündeki eleştirilere Osmaniye'de cevap vermiş, eleştiriler için isim vermeden "Be ahlaksız, be namussuz, be adi" hakaretlerini kullanmıştı. 
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