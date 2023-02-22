Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan yeni nükleer tehdit: 'Kendimizi savunma hakkımız var" /22 Şubat 2023 17:29

Rusya'dan yeni nükleer tehdit: 'Kendimizi savunma hakkımız var"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, ABD’nin ve başka güçlerin Rusya’yı yenmek istemesi halinde kendilerini nükleer silahla savunma hakları olduğunu söyledi.

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Rusya, ABD ile yapılan ve kıtalar arası nükleer balistik füze kabiliyetlerini dizginlemeyi amaçlayan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması’na (START) katılımını askıya alınmasına nükleer silah kullanabileceklerini açıklayarak cevap verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin Rusya’nın yenilgisini istemesi halinde, dünyanın küresel bir çatışmanın eşiğinde olacağını belirterek bu durumda Rusya’nın, nükleer silahlar dahil her türlü silahla kendisini savunma hakkı olduğunu belirtti. Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin, Rusya’ya yönelik “her türlü kötülüğü” yaptığını, Ukrayna’ya önemli miktarda silah temin ettiğini ve Rusya’yı yenmek için uğraştığını vurguladı. Euronews’in aktardığına göre Medvedev, “Ancak stratejik güvenlik ayrı bir konudur. ABD-Rusya ilişkilerinin genel bağlamıyla bir ilgisi yoktur.” ifadelerini kullandı.

ABD RUSYA’YI YENMEK İSTERE NÜKLEER SİLAH KULLANMA HAKKIMIZ VAR
Medvedev, Washington yönetiminin sergilediği yaklaşımın büyük bir hata olduğunu belirterek “Bu hata, üstünlük ve dokunulmazlık algılarından kaynaklanıyor. Tüm makul güçler, dünyanın, ABD’nin Rusya’yı yenmek istemesi halinde küresel bir çatışmanın eşiğinde olduğunun farkındadır. ABD Rusya’yı yenmek istiyorsa, nükleer silahlar dahil her türlü silahla kendimizi savunma hakkımız vardır.” değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’nın, Yeni START’taki katılımını askıya alma kararını, ABD ve başka NATO ülkelerinin adımları nedeniyle aldığına işaret eden Medvedev, “Bu, ABD ve diğer NATO ülkelerinin ülkemize karşı ilan ettiği savaşın yol açtığı, dünyada ve özel olarak ABD’de büyük yankı uyandıracak bir karardır.” ifadesine yer verdi.

Medvedev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, “savaş alanında Rusya’yı yenmek imkansızdır” yorumunu anımsatarak şunları kaydetti: “Tam da bu nedenle şimdilik Yeni START’ı askıya aldık. ABD’de gerçeklikle bağı kopmuş seçkinler neler başardıklarını bir düşünsünler. NATO’daki diğer nükleer güçler Fransa ve İngiltere’nin tepkilerini de izleyelim. Onların stratejik nükleer güçleri, ABD ile Rusya arasındaki anlaşmalar hazırlanırken dahil edilmemişti, artık dahil etmenin zamanı geldi.”

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