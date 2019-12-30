Kış günü Trabzon'daki orman yangınının faili bulundu: Afgan çoban

Yeşilvadi Mahallesinde çıkan ve 35 dönüm alan ile bir eve zarar veren örtü yangını araştıran jandarma ekipleri, olayla ilgili Afganistan uyruklu 23 yaşındaki N.N. adlı şahsı gözaltına aldı.







Yapılan araştırmada Türkiye’ye kaçak yollardan girdiği öğrenilen N.N.‘nin örtü yangının meydana geldiği bölgede çobanlık yaptığı öğrenildi.Yangın olayıyla ilgili ifadesine başvurulan Afgan uyruklu N.N., ısınmak amacıyla yaktığı ateşten ötürü yangının meydana geldiğini savundu.





Trabzon Jandarma Komutanlığı’nca adli işlemleri yürütülen ve Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen N.N.’nin adli makamlarca serbest bırakılmasının ardından sınır dışı edilmek üzere Trabzon İl Göç İdaresi’ne teslim edildiği öğrenildi.





Trabzon'da geçtiğimiz günlerde çıkan 26 ayrı orman yangınlarında çok sayıda yeşil alan zarar görmüştü