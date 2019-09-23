Kızılay, 'sorumlu'yu buldu! 10 kişiye uzaklaştırma

Birgün'nün haberine göre Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın geçen günlerde çalışanları toplayarak “Belge sızdıranları bulacağım, araştırıyoruz” dediği iddia edildi. Basına bilgi ve belge sızdırdığı gerekçesiyle de 10 Kızılay çalışanın işten uzaklaştırdığı, telefon ve bilgisayarlarına da el konduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bazı telefon numaraları ile iletişime geçen personel olup olmadığı da araştırılıyor. Bilgi işlem birimi personeline iki farklı telefon numarası verilerek bu numaralarla görüşme yapılıp yapılmadığı da inceleniyor. Kurum içerisindeki bilgisayarlarda da sıkı denetim yapıldığı ve belge indiren ve dışarıya gönderen personelin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor.





HABERLERİ YALANLAMADILAR





Kızılay yöneticisi işten çıkarılanlarla alakalı şunları söyledi: “Yapmış olduğunuz haberleri yalanlayamayan Kızılay yönetimi kurum içerisinde köstebek aramaya başlamıştı. Gerçek Kızılaycılardan aldığımız bilgi doğrultusunda Kızılay yönetimi suçsuz 10 kişiyi uzaklaştırmış. Kızılay yönetimi tarafından yapılan bu hareket bile yapmış olduğunuz haberciliğin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kızılay haksızlığa devam ettiği sürece kamuoyunu bilgilendireceğinize eminiz.”