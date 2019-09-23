Samanyolu Haber /Gündem / Kızılay, 'sorumlu'yu buldu! 10 kişiye uzaklaştırma /23 Eylül 2019 15:27

Kızılay, 'sorumlu'yu buldu! 10 kişiye uzaklaştırma

Yolsuzluk iddiaları, uçuk maaş zamları ve israf iddialarına ilişkin haberler üzerine Kızılay yönetiminin çalışanlara baskı yaptığı öne sürüldü. Yönetimin basına bilgi ve belge sızdırdığı gerekçesiyle 10 çalışanına uzaklaştırma verdiği belirtildi.

SHABER3.COM

Birgün'nün haberine göre Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan’ın geçen günlerde çalışanları toplayarak “Belge sızdıranları bulacağım, araştırıyoruz” dediği iddia edildi. Basına bilgi ve belge sızdırdığı gerekçesiyle de 10 Kızılay çalışanın işten uzaklaştırdığı, telefon ve bilgisayarlarına da el konduğu öne sürüldü. İddiaya göre, bazı telefon numaraları ile iletişime geçen personel olup olmadığı da araştırılıyor. Bilgi işlem birimi personeline iki farklı telefon numarası verilerek bu numaralarla görüşme yapılıp yapılmadığı da inceleniyor. Kurum içerisindeki bilgisayarlarda da sıkı denetim yapıldığı ve belge indiren ve dışarıya gönderen personelin olup olmadığı da tespit edilmeye çalışılıyor.

HABERLERİ YALANLAMADILAR

Kızılay yöneticisi işten çıkarılanlarla alakalı şunları söyledi: “Yapmış olduğunuz haberleri yalanlayamayan Kızılay yönetimi kurum içerisinde köstebek aramaya başlamıştı. Gerçek Kızılaycılardan aldığımız bilgi doğrultusunda Kızılay yönetimi suçsuz 10 kişiyi uzaklaştırmış. Kızılay yönetimi tarafından yapılan bu hareket bile yapmış olduğunuz haberciliğin ne kadar doğru olduğunu göstermektedir. Kızılay haksızlığa devam ettiği sürece kamuoyunu bilgilendireceğinize eminiz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kızılay, 'sorumlu'yu buldu! 10 kişiye uzaklaştırma Sonraki Haber >>

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Uçan kaleciden spor tarihine geçecek hareket

Hak ile meşguliyet

Hak ile meşguliyet

Köpeğe işkence

Köpeğe işkence

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Bir Annenin dikkatsizlik ve tedbirsizliği

Zincirleme motor kazası

Zincirleme motor kazası

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Japonya'yı Tapah Tayfunu vurdu

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

Tekeri çıkan kamyon karşı şeride uçtu!

İmanı iz'an haline getirmek

İmanı iz'an haline getirmek

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

Hatim cüzleri okunmazsa ne olur?

TRT’de yorumcu skandalı

TRT’de yorumcu skandalı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:31:39