Samanyolu Haber /Dünya / Konuşurken dona kalan Senatör McConnell 'devam edeceğim' dedi /29 Temmuz 2023 10:54

Konuşurken dona kalan Senatör McConnell 'devam edeceğim' dedi

ABD Senatosu’ndaki Cumhuriyetçi Partililer’in lideri Mitch McConnell, iki gün önce bir basın toplantısında konuşurken cümlenin ortasında donup kaldığından beri, liderlik süresini dolduramayabileceği spekülasyonlarını bastırmaya çalışıyor.

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Ofisinden yapılan açıklamada, McConnell'ın meslektaşlarının devam eden desteğini takdir ettiği ve "ezici bir çoğunlukla kendisini seçtikleri görevde tam dönem hizmet etmeyi planladığı" belirtildi.

Açıklama, 81 yaşındaki McConnell'ın son aylarda yaşadığı sağlık sorunlarının ardından geldi. McConnell, son olarak Çarşamba günkü haftalık basın toplantısında konuşurken, yaklaşık 20 saniye boyunca donup kalmıştı. Diğer Cumhuriyetçi senatörlerin yardımı ile mikrofondan uzaklaşan McConnell, daha sonra basın toplantısına geri döndü ve hiçbir şey olmamış gibi soruları yanıtladı.



Olay sorulduğunda "iyiyim" dedi ve bu ifadesini günün ilerleyen saatlerinde koridorda gazetecilere de tekrarladı. Ne McConnell ne de ofisi daha sonra tıbbi yardım alıp almadığına ilişkin soruları yanıtladı.

McConnell endişeleri geçiştirmeye çalışsa da bu olay, meslektaşları arasında sağlığı ve ilk kez yakında liderlik görevinden ayrılıp ayrılmayacağı konusunda yeni sorulara yol açtı. 1984 yılında Senato'ya seçilen ve 2007'den bu yana Cumhuriyetçi lider olarak görev yapan McConnell, Florida Senatörü Rick Scott karşısında Ocak ayında Cumhuriyetçiler’in büyük çoğunluğunca iki yıllık bir dönem için lider olarak seçildi. 2024 seçimlerinden sonra da yeniden liderliğe seçilme ihtimali var.

McConnell’ın o zamana kadar Senato'da bir dönem daha aday olup olmayacağına da karar vermesi gerekiyor. 2026 yılında Senato seçimleri var.

McConnell geçen Mart ayında bir oteldeki akşam yemeği etkinliğinden sonra düşüp başını çarptıktan sonra beyin sarsıntısı geçirmiş ve kaburgası kırılmıştı. Neredeyse altı hafta boyunca Senato'ya dönemeyen McConnell, Kentucky'ye gidip gelirken havaalanında tekerlekli sandalye kullanıyor. Senatör’ün konuşması son haftalarda daha da durgunlaştı.

Ancak özel hayatı ve sağlığı konusunda suskunluğu ve çoğu zaman ketumluğuyla tanınan McConnell, neler olup bittiğine dair ayrıntı paylaşmadı.


Cumhuriyetçi Partili Kuzey Dakota Senatörü Kevin Cramer Çarşamba günkü olaydan sonra yaptığı açıklamada McConnell'ın liderliğinin, diğer görevlerine kıyasla daha fazla şeffaflık gerektirdiğini söyledi.

Cramer, "Ne olduğunu ve ne kadar ciddi olduğunu çok geçmeden yakında öğrenmeliyiz. Zaten söylememe gerek yok, Mitch bir birey olarak da oldukça ketum biri. Bekleyip göreceğiz" dedi.

Teksas Senatörü Ted Cruz da Çarşamba gecesi McConnell ile konuştuğunu ve onun "güçlü ve uyanık" göründüğünü söyledi. Cruz o günkü basın toplantısında yaşananları izlemenin rahatsız edici olduğunu söylese de "Mitch güçlüdür, bir katır kadar inatçıdır. Dualarım onlarla birlikte. Ağustos tatiline de giriyoruz, umarım tamamen iyileşmek için zamanı olur" diye konuştu.

Liderlik görevi için potansiyel halefler olarak görülen Cumhuriyetçi senatörler ise sorulara temkinli yanıtlar verdi.

Senato'nun 2 numaralı Cumhuriyetçi üyesi ve McConnell donup kaldığında arkasında duran senatörlerden biri olan Güney Dakota Senatörü John Thune, "Kendisi iyi, işinin başına döndü" dedi.

McConnell’in yerine geçmesi muhtemel bir diğer isim olan Teksas Senatörü John Cornyn ise "Senatör McConnell lider olarak hizmet etmek istediği sürece onu destekliyorum" diye konuştu.

Senato'nun 3 numaralı Cumhuriyetçi üyesi ve eski bir ortopedi cerrahı olan Wyoming Senatörü John Barrasso, basın toplantısı sırasında McConnell'ı dinlenmesi için ofisine yönlendirmişti. Barrasso, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, McConnell'ın bu yılın başlarında düşmesinden bu yana endişeli olduğunu söyledi ve "Endişelerim sürüyor" dedi.

Barrasso, "Birkaç ay önce düşüp başını çarptığında ve hastaneye kaldırıldığında da endişelendiğimi söylemiştim. Bence fevkalade bir iyileşme gösterdi, konferansımıza liderlik ederek harika bir iş çıkarıyor ve bugün basının kendisine sorduğu her soruyu yanıtlayabildi" şeklinde konuştu.

Doktor olan Kansas Senatörü Roger Marshall da basın toplantısından sonra "biraz endişeli" olduğunu söyledi. McConnell’ın sıcakladığını ve susuz kaldığını söylediğini belirten Marshall, "Bana da öyle göründü. Parti grubumuzda çok güçlü bir sesi olduğunu söyleyebilirim. İstikrarlı bir liderlik sergiliyor ve bence lider olarak harika bir iş çıkarıyor" ifadelerini kullandı.
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