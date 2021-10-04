Korkunç şüphe: e-Nabız verileri çalındı mı?













Sanal korsanlar bu defa Sağlık Bakanlığı’na ait sağlık bilgileri kayıt sistemi e-Nabız olduğu iddia ediliyor. Vahim iddialara karşılık Sağlık Bakanlığı şu ana kadar herhangi bir beyanda bulunmadı.Hackerların çeşitli saldırılar gerçekleştirerek elde ettiği verileri yayınladığı, bazı durumlarda da bu verilerin bir kısmını yayımlayarak verilerin tamamına erişim için ücret talep ettikleri bir platform olan Raidforums üyelerinden biri, e-Nabız platformunun verilerini ele geçirdiğini iddia etti ve platformdan sızdırdığı verilere ait ekran görüntüleri paylaştı.Kullanıcı, elde ettiği veriler arasında kişilerin kimlik numaralarının, isim-soy isim bilgilerinin, yaşlarının, kilolarının, boylarının ve çocuklarının isimlerinin bulunduğunu iddia ediyor.Bahsi geçen veri türlerinden toplam 7 milyon girdiye ulaştığını belirten kullanıcı, verileri 600 dolar karşılığında satışa çıkarmış durumda.Forumda yapılan paylaşımın altına gelen yorumlara bakıldığında ise birçok kullanıcının paylaşılan verilerin gerçek olduğuna inanmadığı görülüyor. Diğer üyelerin paylaşımı yapan üyeden daha fazla örnek veri talep etmesi ancak bu verilerin sağlanmaması, hack iddiasının gerçek olmadığı ihtimalini güçlendirmekte.e-Nabız ihalesi sağlık bakan yardımcısı olarak görev yapan Sabahattin Aydın’ın eşi Sibel Aydın’ın “Bilbest Bilişim Sağlık” isimli şirketi verilmişti.Sabahattin Aydın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın mütevelli heyet başkanı olduğu Medipol Hastaneleri’nden bakanlığa transfer olmuştu.