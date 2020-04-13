Korona salgını ile uğraşan ABD bir de kasırga mevsimine hazırlanıyor

ABD'nin Florida sakinleri için yaklaşan kasırga , ekonomik çöküşe ve sağlık sisteminin bozulmasına neden olan salgından daha kötü Çünkü 2017 yılında eyalettin büyük bir kısmımı yerle bir etmişti . Uzmanlarla başta Florida olmak üzere ABD için şimdilerde ciddi bir kasırga mevsiminin yaklaştığı konusunda uyarıyor









2017 yılına kadar Florida Acil Durum Yönetimi Bölümü'nü yöneten ve şu anda acil durumlar için bağımsız bir danışman olan Bryan Koon, "COVID kötü, kasırga kötü. İkisini birleştirirseniz, toplamdan daha büyük," dedi.





"Bir COVID ortamı sırasında bir kasırganın etkisi, her ikisinden bile daha kötü olacak. Bu, katkı etkisi değil, çarpan etkisi olacak." dedi.





Bu en kötü senaryo giderek daha muhtemel görünüyor.





Amerika Birleşik Devletleri'nde Atlantik kasırga sezonu normal olarak 1 Haziran'da başlıyor Ancak bu sezondan önce de zaman zaman şiddetli fırtınalar olur.





Colorado Üniversitesi ve Accuweather'daki meteorologlar, bu yılın normal kasırga sezonundan daha aktif geçeceğini tahmin ediyorlar, Temmuz ve Kasım arasında saatte 110 milden (Saatte 180 kilometre). fazla rüzgarla süpürülen dört büyük kasırga olabileceğini söylüyorlar.





Florida Valisi Rick de Santis "Açıkçası en kötüsü için hazırlanıyoruz" dedi.





"Umarım bir kasırga ile uğraşmak zorunda kalmayız. Ama en kötüsünü varsaymalıyız."









Eyalet sakinleri bir kasırga tehdit ettiğinde ne yapılacağı konusunda çok bilgilidirler: malzemeleri stoklamak, pencerelere binmek veya evlerini ve dükkanlarını tahliye etmek ve kötü bir şeyse fırtınadan kurtulmak.





Bunu karşılayamayanlar otobüslerde tahliye edilir ve barınaklara yerleştirilir. Daha sonra eve döndüklerinde, temizlik ve onarımlarla uğraşmak zorundadırlar.





Şimdi yöneticilerin karşı karşıya kaldığı soru, insanların sosyal mesafeyi uygulama konusunda uyarıldığı bu yıl bu toplu tahliye stratejisinin nasıl sürdürüleceğidir?





Her zamanki protokol insanları okul spor salonlarındaki karyola yataklarına yan yana koymak olduğunda, barınaklar son derece bulaşıcı ölümcül hastalık döneminde nasıl çalıştırılacak?



