Samanyolu Haber /Dünya / Koronavirüs aşısı için toplu uygulama açıklaması /27 Temmuz 2020 21:46

Koronavirüs aşısı için toplu uygulama açıklaması

Rusya Bilimler Akademisi Rektörü Aleksandr Sergeyev'in yaptığı açıklamaya göre toplu Covid-19 aşılarının uygulanması için olası tarih 2010 yılının başı.

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Rusya Bilimler Akademisi Rektörü Aleksandr Sergeyev, Rusya ve diğer ülkelerde toplu Covid-19 aşılarının 2021'in başında yapılabileceğini belirtti.

Basın toplantısı düzenleyen Sergeyev, "Risk grubunu korumak, kırmızı bölgede çalışan doktorları korumak için bir şeyler yapma konusunda elbette daha hızlı hareket edilebilir ancak onlarca, yüzlerce milyon doz aşı kullanarak toplu aşılama yapılması uzun süre alır. Eğer her şey yolunda ve planladığımız gibi, diğer ülkelerde, büyük şirketler tarafından planlandığı gibi giderse, toplu aşılama muhtemelen önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek" dedi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, aşı üretim sürecinin uzun olduğunu ve bir aday aşının hastayı 6 ay boyunca gerçekten koruyup korumadığını kanıtlamak için o aşıyla ilgili klinik testlerin daha uzun süre yapılmasının gerektiğini anlatan Sergeyev, en az 6 ay boyunca aşının ürettiği antikorlarda yaşanan değişikliklerin izlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.
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