Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs günlerinde geliri azalan İBB için İmamoğlu'ndan yeni karar /02 Mayıs 2020 00:27

Koronavirüs günlerinde geliri azalan İBB için İmamoğlu'ndan yeni karar

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında gelir kaybı yaşanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili olarak belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni bir adım atmaya hazırlandığı ifade edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kurumun gelirlerinin pandemi sürecinde dramatik bir şekilde düştüğünü belirtti. Bu nedenle stratejik kararlar aldıklarını vurgulayan İmamoğlu, “Hizmetlerimizi aksatmadan, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık” dedi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1-2-3 Mayıs’ı evlerinde geçirecek olan İstanbulluları, yaşanan pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzunca bir süredir evlerimize kapandığımızı belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

3 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’ta rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, hepimiz adına en ön cephede savaşan tüm görevlilere teşekkür ediyorum.

'BİNLERCE İŞLETMEMİZ KAPANDI VEYA KAPANACAK NOKTAYA GELDİ'

İmamoğlu, ''Salgın, sağlığımız kadar, ekonomimizi de çok olumsuz etkiledi. Ne yazık ki binlerce işletmemiz kapandı veya kapanacak noktaya geldi. Çok sayıda vatandaşımız işini ve gelirini kaybetti. Yüzbinlerce aile sosyal yardıma muhtaç hale geldi. Bu dönemde İBB’nin gelirleri de dramatik şekilde düştü ve daha da düşecek. İşte bu nedenle stratejik kararlar aldık. Hizmetlerimizi aksatmadan büyük bir tasarruf seferberliği başlattık'' dedi.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK YARDIM KAMPANYASI"

İmamoğlu, ''Yasaların ve mevzuatın izin verdiği ölçüde tasarruflarımızdan ihtiyaç sahipleri yararlansın diye karar verdik. Bu kararlara bağlı olarak, tarihimizin en büyük yardım dağıtım kampanyasına başladık. Örneğin; 530 bin aileye gıda paketi dağıtımı yapıyoruz. Gıda paketi dağıtımlarımız, Ramazan’ın sonuna kadar ara vermeden sürecek. Her gün ortalama binlerce ihtiyaç sahibine kolilerimizi ulaştırıyoruz. Dağıtımda esas olarak İBB personelini ve araçlarını görevlendirdik. Ek olarak, bu seferberliğe katılmayı kabul eden ilçe belediyeleri ve muhtarlıklarla da dağıtım yapıyoruz. Bu kapsamda 281 bin vatandaşımıza İstanbul Kart aracılığıyla nakdi yardım yapıyoruz. Keza 30 bin öğrencimize, yıllık 3200 TL eğitim desteği vermeye devam ediyoruz” dedi.

'BİRLİK OLACAĞIZ, BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ'

Birlik olacağız, birlikte başaracağız diyen İmamoğlu, ''Düzenli olarak Halk Süt dağıttığımız çocuklarımızın sayısı, bu ay itibariyle 115 bine ulaştı. Yine, TBMM’nin kuruluşunun 100. Yılı anısına, 100 bin çocuğumuza koliler ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz. Öte yandan 2000 sağlık çalışanına, çalıştıkları sağlık kurumlarının yakınındaki otellerde, İBB finansmanıyla, ücretsiz konaklama ve iaşe imkanı meydana getirdik. Bugün olduğu gibi, bundan sonra da gücümüz yettikçe, yanınızda olmaya devam edeceğiz. Ama sizlerden bir ricam var: Lütfen evde kalmaya devam edelim. Evde kalalım ki, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza yardımcı olalım. Evde kalalım ki, birbirimizi koruyalım. Biliyorum, bu büyük millet, bu zorlu günleri omuz omuza vererek yenecek'' dedi.

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