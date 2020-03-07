Samanyolu Haber /Gündem / Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden açıldı /07 Mart 2020 14:48

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden açıldı

Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe yeniden açıldı

SHABER3.COM

Suudi Arabistan'da yeni tip Koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için ziyarete kapatılan Kabe, dezenfekte işlemi yapılarak yeniden açıldı.

Suudi Arabistan’da Koronavirüs vakaların 5’e yükselmesiyle önlemler alan yetkililer, Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek Kabe’yi geçici olarak ibadete kapatmıştı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, kapatılma kararını, "Krallık, Koronavirüs'ün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber’in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" sözleriyle açıklamıştı. 

Kabe bugün tekrar ziyarete açıldı. Kabe, en son 1979 yılındaki 'Kabe baskınında' ibadete kapatılmıştı.
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