Kraliyet ailesine bir şok daha: Hastaneye kaldırıldı

İngiltere Kralı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, evinde geçirdiği kazanın ardından yaşadığı beyin sarsıntısı ve ufak yaralar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.



Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, 73 yaşındaki Prenses Anne dün akşam Gloucestershire kırsalındaki Gatcombe Park malikanesinde kaza geçirdi. Prenses Anne, kazanın ardından beyin sarsıntısı ve ufak yaralanmalar nedeniyle Bristol kentindeki Southmead Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kral Charles'a kardeşinin durumu hakkında sık sık bilgi verildiği kaydedildi.



Sarayın sözcülüğünden yapılan açıklamada, Prenses Anne'in durumunun iyi olduğu, gözlem amaçlı hastanede tutulduğu ifade edildi. Doktorlar aksi görüş bildirmedikçe tedavinin Southmead Hastanesinde devam edeceğini belirten Buckingham Sarayı'nın sözcüsü, doktorların raporu doğrultusunda Prenses'in resmi programlarının ertelendiğini, Japon İmparatoru onuruna verilecek akşam yemeğine katılmayacağını bildirdi.