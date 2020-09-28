Küflü kısmı atıp yiyorsanız dikkat!

Gıda mühendisi Ebru Akdağ, "Küflü gıdalar tüketilebilir mi?" sorusunun cevap verdi.







Akdağ, "Küfler, bitkisel veya hayvansal gıdalar üzerinde gelişen mikroskobik mantarlardır. Mantarların çoğu ipliksi bir yapıya sahiptir ve genel karakteristiği spor üretmesidir. Bu sporlar hava, su veya böceklerle taşınabilir. Tek hücreli bakterilerin aksine küfler birçok hücreden oluşur ve bazen çıplak gözle bile görülebilir." dedi.





Ekmekte küflü kısımların atılmasının küf tehlikesini ortadan kaldırmadığı belirtiliyor.





"Çoğu küf; üzerinde geliştiği gıdanın derinliklerini istila eden kök iplikler, gıdanın üzerinde beliren bir sap ve sapların uçlarında oluşan sporlardan oluşur." diyen Akdağ, "Küflü gıdalarda gördüğünüz rengi sporlar verir. Sporlar havadayken, sapından tutup da üflediğiniz karahindiba tohumları gibi uçuşup etrafa dağılırlar. Dolayısıyla küflü gıdadan etrafındakilere çapraz kontaminasyon riski yüksektir." değerlendirmesinde bulundu.





BUZDOLABINDAKİ ÜRÜNLER DE KÜFLENEBİLİR





Küflerin çok ince ipliklere benzeyen dalları ve köklerinin gözle görülemese de gıdanın derinliklerine yayılmış olabileceğine işaret eden Akdağ, şunları dile getirdi: "Hatta küflü gıdalarda küfle birlikte üreyen görünmez bakteriler de olabilir. Hemen hemen her türlü ortamda ve her mevsimde gelişebilen küflerin en sevdiği ortamsa sıcak ve nemli koşullardır. Buna rağmen küf buzdolabı sıcaklığında da gelişebilir. Hatta küfler, gıdaların saklanmasında koruyucu işlevi olan tuz ve şekere diğer gıda bozucularından daha dayanıklıdır. Küfler buzdolabında bile reçel veya sucuk, pastırma vb. gibi ürünlerde karşınıza çıkabilir."





AKUT ZEHİRLENME, BAĞIŞIKLIK YETERSİZLİĞİ VE KANSERE SEBEP OLABİLİR





Açıkta satılan ürünlerin gizli küf tehlikesinin baş rol oyuncuları olduğunu kaydeden Akdağ, Habertürk'e verdiği mülakatta, "Bazı küfler alerjik reaksiyonlara ve solunum problemlerine sebep olabilir. Bazıları ise uygun şartlarda mikotoksin ismi verilen zehirli maddeler üretebilirler." dedi.





"Mikotoksinler, belirli küfler tarafından üretilen ve gıdalarda doğal olarak oluşan toksinlerdir." ifadelerini kullanan Akdağ, "Bir başka ifadeyle 'Doğal olan iyidir' yaklaşımını tek başına çürütecek güçte bir zehirdir. Mikotoksinlerin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, akut zehirlenmeden bağışıklık yetersizliği ve kanser gibi uzun vadeli etkilere kadar uzanmaktadır." diye konuştu.





DİKKAT DNA'YI ETKİLİYOR!





"Dünya üzerinde en çok bilinen ve en yoğun olarak araştırılan mikotoksin aflatoksindir." diyen Akdağ şöyle devam etti: "Aflatoksinin gıda ve yemlerde (özellikle mısır ve yerfıstığında) oluştuğu ve kanser yapıcı olduğu bilinir. Ayrıca dünyadaki gıda mahsullerinin her yıl yaklaşık yüzde 25’inin yok edilmesine sebep olmasıyla önemli bir ekonomik yük yaratır. Aflatoksinler güçlü kanser yapıcılardır ve tüm organları etkileyebilirler. Bu yetmezmiş gibi bir de mutajeniktir (DNA'yı etkiler), genotoksiktir ve çocuklarda doğum kusurlarına sebep olma potansiyeline sahiptir."





KÜFLERDEN BÖYLE KORUNUN!





*Açıkta satılan ürünlerden uzak durun.

*Mümkün olduğunca taze tahıl ve kuru yemişleri satın alın.

*Sadece bilinen fındık, fıstık ezmesi markalarını satın alın.

*Bitki çayı, baharat, kuruyemiş vb. gibi ürünlerin bilinen markalı, ambalajlı olanlarını tercih edin.

*Gıdaları doğru şekilde saklayın ve buzdolabı, kiler gibi saklama ortamlarını periyodik olarak temizleyin.

*Yemek servis ederken, havadaki küf sporlarına maruz kalmamaları için üzerlerini kapalı tutun.

*Taze veya kesilmiş meyve, sebzeleri ve yeşillikleri streç film ile kaplayarak saklayın.

*Bozulabilir gıdaları 2 saatten fazla buzdolabının dışında bırakmayın, temiz saklama kaplarına boşaltın ve hemen soğutun.

*Kalın yemekleri 3 ila 4 gün içinde kullanın.