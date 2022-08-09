Kulis: Emniyette 'Yasak Aşk' depremi

'EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİMİNİ HABERDAR ETTİ'





'SOYLU BİZZAT GÖRÜŞTÜ'





'SOYLU'NUN EKİBİNDEKİ POLİS MÜDÜRLERİNE SORUŞTURMA AÇMAYA GÜÇLERİ YETMİYOR'





T24 yazarı Tolga Şardan, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Ankara'daki merkez karargâhında bir süredir dilden dile dolaşan 'yasak aşk' olayının detaylarınıTaraflardan birinin merkez teşkilatında görev yapan bir polis müdürü, diğerinin avukat olduğunu dile getiren gazeteci, "Hemen baştan belirteyim; yaşananları özel hayat içinde değerlendirmek mümkün. Ancak söz konusu polis müdürü sıradan bir kişi değil. Kendisinin aynı zamanda operasyonel bir birimin başı ve" notunu düştü.Şardan, ayrıntıları şöyle anlattı:"İddiaya göre; söz konusu polis müdürünün, başında bulunduğu birimle ticari ilişkisi olan bir firmanın avukatı ile yaklaşık iki yıldır devam eden birlikteliği vardı.Beraberlik dönemi içinde çiftin birbirlerine gönderdikleri yazılı ve sözlü mesajlar oldu elbette. Mesajların içeriğinde, kolayca tahmin edileceği üzere birlikteliği anlatan tanımlamalar mevcut.Birliktelik devam ederken; bir süre önce avukat, polis müdürü sevgilisine evlenmek istediğini söyledi. Ancak bu istek, polis müdürünün aynı zamanda evli olması nedeniyle kabul edilmeyince, ilişkide yeni bir dönem başladı.Avukat kadın, geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel Müdürlüğü yönetimini yaşananlardan haberdar etti. Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanı Fenni Gürsel'e ulaşan kadın avukat, polis müdürüyle arasında geçen yazışmaları aktardı.Gürsel, İçişleri Bakanı Soylu'yu gelişme hakkında bilgilendirdi. Soylu, söz konusu polis müdürünü çağırıp bizzat görüştü.Polis müdürünün ekibinde bulunmasından dolayı zor durumda kalan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olaydan haberdar olması halinde sorun yaşanacağını belirterek polis müdüründen görevden ayrılması talimatını verdi. Talimat üzerine söz konusu polis müdürü görevden ayrıldı.Ortaya çıkan süreçle ilgili adı geçen polis müdürü hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü henüz bir inceleme başlatmış değil. Zira Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın, Soylu'nun ekibindeki polis müdürlerine yönelik soruşturma açmaya gücü yetmiyor. (...)"