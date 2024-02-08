Kulis: Erbakan ile Erdoğan, İstanbul için yeniden görüşecek

GÖRÜŞMELER SONA ERMİŞTİ









YRP, KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMA KARARI ALMIŞTI





AKP ile yapılan 5 görüşmeden sonuç alamayan YRP, İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkarma kararı almıştı. Yeniden Refah lideri Fatih Erbakan, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "Müzakere sürecinde karşımıza 5 sebep çıktı. Bu seçimin 14 Mayıs'tan önemli bir farkı olduğunu gördük. Milletimiz bu seçimde ittifak yapmamızı istemiyor. 14 Mayıs'ta milletimiz fedakarlık yaparak ittifak istiyordu. Bizim önceliğimiz milletimizin bizden beklentisidir. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde milletimizin bizden beklentisi dikkate alarak Cumhur İttifakı içinde yer almıştık ancak bu seçimde millet ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. İkinci sebep, teşkilatlarımız da bu seçimde bir ittifakın içinde yer almamızı istemiyor. Üçüncüsü, Yeniden Refah Partisi 31 Mart Yerel Seçimlerini 14 Mayıs seçimleri gibi bir “beka” seçimi olarak görmemektedir. Dördüncü husus da 14 Mayıs'taki karşı blok bu seçimlere ittifak olarak girmiyor. Karşı blokta böyle bir kenetlenme yoksa burada da ittifak yapılması ciddi bir husus olarak görülmüyor. Beşinci husus, AKP ile yapılan görüşmelerde AKP'nin bize adil tekliflerle gelmemiş olmasıdır. İyi niyetle bu görüşmeleri yaptık ancak adil ve dengeli bir taleple karşılaşmadık. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de kendi adaylarımızı çıkarmaya karar verdik. Bu üç şehirdeki adaylarımızı 10 Şubat'ta Ankara'da ilan edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasına karşılık, kulislerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan arasında yeni bir görüşme olabileceği iddiası konuşulmaya başlandı.T24'ten Serkan Demirtaş'ın haberine göre; YRP kulislerinde olası bir görüşmenin 10 Şubat’taki aday tanıtım toplantısından önce gerçekleşebileceği iddiaları konuşuldu.AKP ile YRP arasında bugüne kadar birçok görüşme oldu. İki parti, her görüşmenin ardından, yeniden bir araya gelmek konusunda mutabık kaldılar. Bir sonraki görüşmenin tarihini de AKP belirledi. Yapılan son görüşmede de AKP tarafından Yeniden Refah’ın beklentilerinin karşılanamaz olduğu belirtilince, görüşmeler sonlandı.Bu süreçte YRP’nin AKP’den vereceği destek karşılığında iki büyükşehir belediye başkanlığı ile bazı il ve ilçe belediye başkanlıklarını talep ettiği, AKP’nin ise karşılığında sadece belediye meclis üyeliği teklifini getirdiği anlaşıldı. Bunun üzerine görüşmeler tıkandı.AKP'ye kapıları kapattı! Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracakAKP'ye kapıları kapattı! Yeniden Refah Partisi İstanbul, Ankara ve İzmir'de kendi adaylarını çıkaracak