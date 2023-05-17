Lahey’de ‘Barış inşası ve Gelecek için Umut’ konferansı

BASRİ DOĞAN | LAHEY, TR724





Hollanda Hizmet Hareketi Diyalog Platformu İNS ve Kunst van het Samenleven’in organize ettiği programa, Hollanda Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanı Karien van Gennip, Lahey Barış Sarayı Başkanı ve Devlet Bakanı Piet Heijn Donner, Yazar ve Haham Lody van Kamp, Entegrasyon ve Mülteci Uzmanı Prof. Han Entzinger, Mülteci Öğrenciler Vakfı (UAF) Direktörü Fatımazhra Belrich, Amnesty İnternational Başkanı Dagmar Oudshoorn ve Moderatör Natasja Gibbs’in yanı sıra Hollanda’nın farklı şehirlerinden milletvekilleri, akademisyenler, meclis üyeleri, gazeteciler ve sanatçılardan oluşan 200’ün üzerinde seçkin davetli katıldı.





Hollanda Platform İNS ve Kunst van het Samenleven Müdiresi Saniye Çalkınü Lahey gibi 100’ün üzerinde dilin konuşulduğu çok kültürlü ve kozmopolit bir dünya şehrinde ‘Barış inşası ve Gelecek için Umut’ konferansını gerçekleştirmekten dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Çalkın, şunları söyledi: “Böyle bir anlamlı konferansı Lahey Barış Saray’ında yaptık. Bizim Hollanda’da hizmet gönüllülerinin Hollanda toplumuna barışa, birlikte yaşama sanatına ve toplumsal entegrasyonuna katkılarını göstermeye çalıştık. Bu konferansı 8 konuşmacımız ile gerçekleştirdik. Programımıza Hollanda Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanı Karien van Gennip, Lahey Barış Sarayı Başkanı ve Devlet Bakanı Piet Heijn Donner, Yazar ve Haham Lody van Kamp, Entegrasyon ve Mülteci Uzmanı Prof. Han Entzinger, Mülteci Öğrenciler Vakfı (UAF) Direktörü Fatımazhra Belrich, Amnesty İnternational Başkanı Dagmar Oudshoorn ve Moderatör Natasja Gibbs’in yanı sıra Hollanda’nın farklı şehirlerinden milletvekilleri, senato üyeleri, akademisyenler, meclis üyeleri, gazeteciler, sanatçılardan oluşan 200’ün üzerinde seçkin davetlinin katılması Hollanda hizmet hareketinin Hollanda toplumuna yaptığı katkıların son derce anlamlı bir göstergesi idi. Aslında konuşmacılarımın çeşitliliği kadar katılımcıların çeşitliği de çok üst düzeyde idi.”













HER YIL BARIŞ SARAYI’NDA BARIŞ KONFERANSI SERİLERİNİ YAPACAĞIZ





Konferansın son derece başarılı geçtiğine vurgu yapan Saniye Çalkın, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu konferans ile bizlere yeni bir heyecan getirdi. Daha doğrusu bir motivasyon verdi. İnşa Allah bizler bunu her yıl 16 Mayıs Barış İçinde Birlikte Yaşama Günü’nde yapmayı hedefliyoruz. Lokal partnerlerimiz ile ortak çalışma içerisinde olarak bunun devamı gelecek. Aslında faaliyetler sene içerisinde belli periyotlar ile yapılıyor. Senede bir defaya mahsus olmak üzere de bu anlamlı etkinlikleri bir konferans ortamında ele almaya çalıştık. Bunun yanında farklı projelerimiz var. Bunların başında Avrupa Birliği Projeleri geliyor. Bu projemizin şu anda dördüncüsüne başladık. Avrupa Birliği Projelerimizdeki hedef ise Aktif Vatandaşlık. Yani Entegrasyonumuzu, ekonomi alanında güçlenmeyi nasıl yapabiliriz konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanı sıra yalnızlık sorununu Hollanda’da nasıl giderebiliriz, kutuplaşma sorununu nasıl azaltabiliriz ve aktif vatandaşlığı nasıl fazlalaştırabiliriz bunun üzerinde de projelerimiz oluyor. Yaşadığımız ülkemiz Hollanda’nın en büyük sorunu kutuplaşma ve yalnızlık. Bu sorunu da bizler Hizmet gönüllüleri olarak hem hayata geçirmek hem de yaptıklarımızı göstermeye çalışıyoruz. Bunun için 16 Mayıs Dünya barış içinde içerisinde yaşama günü güzel bir fırsat. Bizde bunu en iyi bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.”













BİRLİKTE YAŞAMA ÖNEMLİ KATKILAR





Hollanda Sosyal İşler ve Entegrasyon Bakanı Karien van Gennip, farklı kültürleri bünyesinde barındıran barış şehri Lahey’de ‘Barış inşası ve Gelecek için Umut’ konferansının yapılmasını çok anlamlı bulduğunu ve bu inisiyatifi desteklediğini dile getirdi. Bakan Gennip “Bu tür etkinlikler birlikte yaşama önemli katkılar sağlıyor. Bu özel günde Kunst van het Samenleven kurumunun Hollanda için önemli işler yaptığının bir göstergesidir. Lahey Barış Sarayı’nda böyle anlamlı bir konferansın yapılmasını son derece anlamlı bulduğumu bu tür etkinlikleri desteklediğimi belirtmek isterim.” dedi.













BARIŞIN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ VE ETKİLEYİCİLİĞİ





Lahey Barış Sarayı Başkanı ve Devlet Bakanı Piet Heijn Donner, 16 Mayıs Dünya barış içinde içerisinde yaşama gününde Kunst van het Samenleven’in böyle anlamlı bir etkinliği Lahey Barış Sarayı’mızda düzenlemesinden dolayı son derece mutlu olduğunu anlattı: “Barış içinde samimi ve içten düzenlenen bir akşamı hep birlikte yaşadık. Sizlerin bu konferansta vermiş olduğunuz mesaj birliktelik, barışın evrensel birleştirici gücü ve etkileyiciliğini bura hep birlikte yaşadık. Dünya barışı açısından son derece güzel bir akşamdı. Hollanda adına da çok olumlu bir gelişme. Birlikte iyi bir diyalog akşamı yaşadık. Bu tür etkinliklerin entegrasyon ve katılım sürecine çok önemli katkılar sağlayacağını belirtmek isterim.”





Yazar ve Haham Lody van Kamp, Entegrasyon ve Mülteci Uzmanı Prof. Han Entzinger, Mülteci Öğrenciler Vakfı (UAF) Direktörü Fatımazhra Belrich, Amnesty İnternational Başkanı Dagmar Oudshoorn ve Moderatör Natasja Gibbs birer konuşma yaparak barışın önemine vurgu yaptılar. Birlikte yaşama olan katkılarından dolayı Kunst van het Samenleven yetkili ve gönüllülerine teşekkür etti.













BİRLİK, DAYANIŞMA VE BARIŞ MESAJLARI ÇOK ÖNEMLİYDİ





Hollandalı gazeteci yazar James Roolvink, Lahey Barış Sarayı’nda son derece anlamlı ve güzel bir akşamı yaşadıklarına dikkat çekti: “Kunst van het Samenleven ‘Barış inşası ve Gelecek için Umut’ barış konferansı aracılığı ile güzel bir mesaj verildi. Herkes burada barış için buradalar. Burada verilen birlik, dayanışma ve barış mesajları çok önemli idi. Bizde katılımcı ve seyirci olarak burada bunları dinledik. Gerçekten çok güzel bir gün idi. Bugün A’dan Z’ye güzel bir organizasyon oldu. Katılımda çok güzel idi. Farklı meslek ve branşlardan insanlar burada idiler. Bu organizasyonu düzenleyenleri tebrik ediyorum.”













TOPLUMUN HER KESİMİ BURADA İDİ





Hoorn Het Forrestenhuis Başkanı Leida Veldkamp da renkliliğe dikkat çekti: “Türk kökenli, Hollanda kökenli veya diğer etnik kökenden insanlar olsun, birlikte ne kadar güzel bir barış etkinliğinde bir araya geleceklerini gösterdiler. Kunst van het Samenleven kurumu yaptığı etkinlikler ile toplumumuza katkıları bize gösterdiler. Özellikle konuşmacılar çok güzel mesajlar verdi. Şu önemli günlerde bu kadar güzel bir etkinliğin Lahey Barış Sarayı’nda olması son derece önemli idi. Buradan herkese mesajım her zaman bu akşam olduğu gibi pozitif olmaları. Negatif söylem ve eylemlerden uzak durmalarını tavsiye ediyorum.”













KATILIMCILAR MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ





Hollanda Hizmet Hareketi Platform İNS, Kunst van het Samenleven organizesi ile düzenlenen ‘Barış inşası ve Gelecek için Umut’ konferansı Lahey Barış Sarayı’ndaki programına katılanlar, aralarında siyasiler, akademisyenler, politikacılar ve sanatçılar böyle bir güzel etkinlikten dolayı son derece memnun oldukları ifade etti.





Programın sonunda konuşmacılara, Ebru ustası Refi Kileci’nin hazırlamış olduğu ve üzerlerinde konuşmacıların isimlerinin yazılı olduğu plaketler verildi.