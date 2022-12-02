Levent Göktaş bordo beresiyle AKP Genel Merkezi’ne gidip bir bakanla görüşmüş

Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin hazırlanan iddianamede ifade veren Özel Kuvvetçi Altan Bora suikast zanlısı Levent Göktaş’ın, “AKP Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen ile samimi olduğunu, resmi üniformasıyla, bordo beresiyle AKP Genel Merkezine gittiğini” söyledi.





Necip Hablemitoğlu suikastı dosyası kapsamında gözaltına alınan ancak soruşturma sonunda hakkında takipsizlik kararı verilen eski Özel Kuvvetçi Altan Bora, emniyet ve savcılıkta verdiği ifadesinde, firari eski MAK Alay Komutanı Levent Göktaş ile ilgili dikkat çekici bilgiler verdi.





GÖKTAŞ BAKANLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre Bora, emekli olduktan sonra bir süre Göktaş ile çalıştığını, Göktaş’ın bir ihale ile ilgili olarak kendisini Ukrayna’ya göndermek istediğini ancak ihaleye ilişkin bağlantıları sağlayan kişinin hakkında kırmızı bülten bulunan eski ÖKK’cı Nuri Gökhan Bozkır olması nedeniyle gitmek istemediğini anlattığı ifadesinde şunları söyledi: “Ukrayna’ya gitmek istemeyince Levent Göktaş bana ‘Bakan ile görüs¸tügˆünü, Nuri Gökhan Bozkır hakkındaki kırmızı bültenin kaldırılacagˆını’ söyleyerek beni Ukrayna’ya gitmeye ve Nuri Gökhan Bozkır ile is¸ konusunda görüs¸meye ikna etti. Ben de gittim ve is¸ ile alakalı görüs¸tüm” dedi. Bora, Göktaş’ın ÖKK’dan gönderilmeden önceki son döneminde mesaiye gelmez olduğunu belirterek, “Eski bildiğimiz Levent Göktaş’tan eser yoktu. Hatta kendisinin AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen ile samimi olduğunu duyuyorduk, resmi üniformasıyla, bordo beresiyle AK Parti Genel Merkezine gittiği konuşuluyordu” dedi. Göktaş’ın Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından ihaleler aldığını anlattığı söyleyen Bora ifadesinde, Göktaş’ın ‘görüştüm’ diye ifade ettiği bakanın kim olduğu ise merak konusu oldu.





TSK’DAN İHALE ALMIŞ

Albay Altan Bora, emeklilik sonrasında savunma sanayi alanında bir şirket kurduğunu, bu şirket ile Savunma Sanayii Başkanlığından bir ihale aldığını kaydetti. Bora, bu ihale için gerekli sermayesi olmaması nedeniyle Göktaş ile görüştüğünü belirterek, “Göktaş tereddütsüz s¸irketimize ortak olmak istedigˆini, gerekli sermayeyi kendisinin sagˆlayabilecegˆini ifade etti. Bu ihaleyi problemsiz bir s¸ekilde Silahlı Kuvvetlere teslim ettik” dedi.





GÖKTAŞ’IN ŞİRKETİNDEN HUKUKSUZLUK YÜZÜNDEN AYRILMIŞ

I·hale bittikten sonra Göktaş’a ait MLG Teknoloji isimli şirkete danıs¸manlık yaptığını kaydeden Bora, “Bu arada kendi s¸irketim üzerinden de küçük ihaleler aldım. Bu ihaleler devam ederken MLG Teknolojinin kendi s¸irketimi ve itibarımı riske atacak faaliyetleri oldugˆunu gördüm. Hos¸ olmayacak s¸ekilde de Göktaş ile olan ortaklık ilis¸kimi bitirerek, kendi s¸irketimin tamamını üzerime aldım. Gördügˆüm hukuksuzluk ve düzensizlik nedeni ile MLG Teknoloji bünyesindeki büromdan hers¸eyimi topladım ve buradan ayrıldım” diye konuştu.





GÖKTAŞ, EMNİYET VE JANDARMA’DAN İHALELER ALDI

Bora ifadesinde, Bozkır’ın kendisi hakkında “2020 ve 2021 yılında Ukrayna’ya gelerek beni tehdit etti” şeklindeki iddiasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Savunma Sanayii’ndeki ihaleye ilişkin işlerin tamamlanmasının ardından Levent Göktaş’ın “Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından” ihaleler aldığını, bu ihaleler ile ilgili işler nedeniyle kendisini Ukrayna’ya gönderdiğini söyleyen Bora, şunları anlattı:





“Buraya giderken Göktaş’a egˆer Nuri Gökhan Bozkır ile is¸ yapıyorsanız ben gitmeyeyim dedim. Kendisi bana Ferhat isimli bir s¸ahsın ihaleleri takip ettigˆini söyledi. Gittigˆimde kars¸ıma Nuri Gökhan Bozkır çıktı. Yanında ise Göktaş’ın kayınbiraderi vardı. Bozkır ile ilk kars¸ılas¸tıgˆımızda “senin Allah belanı versin, nasıl böyle bir iftirayı silah arkadas¸larına yapabilirsin” diye bagˆırdım. Küfür ettim. Elimi öpmeye kalktı. Bunu bana yazdırdılar dedi. Sonra ben Levent Göktaş’ı aradım, neden böyle bir şey yaptığını sordum. Bana ‘işimizi halledelim, paramıza bakalım, Bozkır’ı kafana takma’ şeklinde konuştu. Firmaların bütün irtibat noktaları Nuri Gökhan Bozkır oldugˆu için irtibat noktalarını alarak firmaların hepsi ile görüs¸tüm.





GÖKTAŞ, KIRMIZI BÜLTENİN KALDIRILMASI İÇİN BAKANLA GÖRÜŞMÜŞ

Ukrayna’ya gelme sebebim Göktaş’ın emniyet ve jandarmadan aldığı ihaleye ilişkin, ihale konusunu karşılayamadığından cezai şartı yememek için Ukrayna’daki silah şirketlerinden mücbir sebep belgesi alıp Türkiye’ye getirmekti. Burada şirketlerle görüşmeler yaptım, sonra tekrar Türkiye’ye döndüm. Belgeyi alamamıştım. Bir kez daha Ukrayna’ya gitmemi istedi, ben Bozkır ile görüşmek istemediğimi söyledim. Bana “ben Bakanla görüştüm, Nuri Gökhan’ın kırmızı bülteni kalkacak” diyerek beni ikna ederek tekrar Ukrayna’ya gönderdi. Ukrayna’daki silah şirketlerinden imzalı mücbir sebep belgelerini alıp, konsoloslukta tercüme ettirdim, aynı işlemi Belarus ve Bulgaristan’da yaptım, oradan da benzer yazılar alarak tercüme ederek Türkiye’ye geldim. Bu belgeleri ben Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Jandarma Genel Komutanlığına verdim. Sonrasında Levent Göktaş ne yaptıysa ihale süreçlerini uzattı ve cezai şart ödemedi. Hatırladığım kadarıyla 1 ihalede cezai şart ödedi.”





BODO BERESİYLE AKP GENEL MERKEZİNE GİTTİ

Bora ifadesinde, ÖKK’da Göktaş ile çalıştıkları döneme ilişkin de ilginç bilgiler verdi. Göktaş’ın 2003 yılında isteği dışında EDOK Komutanlığına atandığını kaydeden Bora, “2002 yılı sonlarına doğru MAK Alayı Kirazlıdere’deki yerleşkeden Gölbaşı Oğulbey’e taşınma süreci başlamıştı. O dönemlerde Levent Göktaş doğru düzgün mesaiye gelmiyordu. Kendisine evrak arz edemiyorduk, tekmil veremiyorduk. Nerede ne iş yaptığını bilmiyorduk, yanında Mehmet Narin isimli astsubayı alarak sürekli bir yerlere gidiyordu. Biz kendisini Kirazlıdere’de ve Oğulbey’deki yerinde hiç görmez olmuştuk. Eski bildiğimiz Levent Göktaş’tan eser yoktu. Hatta kendisinin AK Parti Mersin Milletvekili Kürşad Tüzmen ile samimi olduğunu duyuyorduk, resmi üniformasıyla, bordo beresiyle AK Parti Genel Merkezine gittiği konuşuluyordu” dedi.





Eski MAK Alay Komutanı Göktaş, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından firar etmişti. Firarından bir süre sonra Bulgaristan sınırında yakalanan Göktaş burada tutuklanmış ve sonrasında ev hapsine alınmıştı. Sığınma talebinde bulunan Göktaş’ın iadesi için Türkiye’nin gönderdiği talep Bulgaristan Mahkemesince reddedilmişti.