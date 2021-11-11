Levent Üzümcü'ye bu kez de 'Anayasa' soruşturması

Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin (NHKM) kültür-sanat alanındaki sorunların çözümü için sanatçılara yaptığı 'sokakları sahneye dönüştürme' çağrısına destek veren Levent Üzümcü, Kadıköy'de bir sokak performanı gerçekleştirdi.





Üzümcü, Kadıköy'deki Kilise Meydanı'nda gerçekleştirdiği performansında Anayasa'nın 64. maddesine dikkat çekerek devletin, sanat faaliyetleri ve sanatçıya karşı olan yükümlülüklerinin altını çizmişti.





Üzümcü performansını sosyal medya hesabından "Sahne sanatları yoğun bakımda. akmehepe -haliyle- anayasanın 64. maddesini uygulamıyor. Türkiye’nin %60’ını yönetmekle övünenlere çağrımızdır" diyerek paylaşmıştı.





sol.org.tr'den Aslı İnanmışık'ın haberine göre, Levent Üzümcü, söz konusu paylaşımı ve konuşması nedeniyle geçtiğimiz günlerde "halkı kin ve nefrete sevk etmek" nedeniyle ifade verdi.





Üzümcü, "Bu ifadeyi vermeyi hakkeden o kadar çok şahıs olmasına rağmen; 'adalet' o şahısların kölesi olduğu için ben ifade verdim. Birgün gerçek suçluların ifade verdiğini de göreceğiz" dedi.