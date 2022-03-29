Lionel Messi imzayı attı

Altyapısında yetişiği ve özdeşleştiği takımı Barcelona'dan ayrılma süreciyle uzun süre konuşulan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin Socios.com'un 'Global Marka Elçisi' olduğu açıklandı.





Barcelona'dan geldiği PSG'de bir türlü istenilen performasnı yakalayamayan Messi bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi.







Dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ile taraftar etkileşim platformu Socios.com, iş birliğine gitti. Arjantinli yıldızın 'Global Marka Elçisi' olarak ilk kampanyasının sloganı "Daha fazlası ol" oldu. Messi, anlaşma kapsamında çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.

Bu anlaşmaya göre; global marka elçisi olarak Lionel Messi, Socios.com'u 400 milyon takipçisine tanıtacak. Messi, ilk olarak Socios.com marka kampanyasından başlayarak çok sayıda eğitim ve tanıtım kampanyasında yer alacak.