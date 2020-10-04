Samanyolu Haber /Spor / Liverpool deplasmanda tarihi hezimeti yaşadı /04 Ekim 2020 23:24

Liverpool deplasmanda tarihi hezimeti yaşadı

İngiltere Premier Ligi'nde bu hafta Tottenham Hotspur-Manchester United ve Aston Villa-Liverpool maçları, tarihi skorlara sahne oldu.Jose Mourinho, eski takımı Manchester United'ı deplasmanda 6-1'le hezimete uğrattı.

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Günün diğer maçında ise, son şampiyon Liverpool, deplasmanda Aston Villa'ya 7-2'lik skorla yenildi.  Liverpool adına goller; 33 ve 60. dakikalarda Salah'ın ayağından gelirken, Aston Villa'da Watkins hatrick yaparak geceye damgasını vurdu. Watkins; 4, 22 ve 39. dakikalarda topu ağlarla buluştururken, 35'de McGinn, 55'te Barkley ile 66 ve 75'te Grealish, Villa adına skora imza atan isimler oldu. 

Manchester United-Tottenham maçından önemli an notları ise şöyle:

"Ev sahibi ekip 2. dakikada Frenandes'in penaltı golüyle 1-0 öne geçerken; buna yanıt 4. dakikada geldi. Tanguy Ndombele, defanstaki hatayı affetmedi ve altıpas içerisinde meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1. 

7. dakikada Son Heung-Min, Harry Kane'in asistini golle sonuçlandırarak Tottenham'ı 2-1 öne geçirdi. 28. dakikada Martial, rakibine yaptığı hareket sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

30'da Kane-Son Heung-Min ortaklığı ile Tottenham farkı 2-'ye çıkardı. Son Heung-Min soldan bıraktı, Harry Kane penaltı noktası yakınından affetmedi. 

37. dakikada Son Heung-Min, Aurier'in asistini ön direkte golle sonuçlandırdı ve Tottenham'ı 4-1 öne geçirdi. Tottenham ilk yarıyı 4-1 önde kapatırken; Manchester United, Premier Lig tarihinde ilk kez 1 devrede kalesinde 4 gol birden gördü. 

51. dakikada Aurier, ceza sahası sağ içinden topu sol direğin yanından ağlarla buluşturarak Tottenham'ın gol yağmuruna katkıda bulundu: 1-5. 

Maçta son sözü 79. dakikada Harry Kane söyledi. Kane, kazanılan penaltı atışında ağları havalandırarak maçın skorunu ilan etti, Manchester United: 1 - Tottenham Hotspur: 6. 

Tottenham Hotspur, bu galibiyetle puanını 7 yaptı ve 5. sıraya yükseldi. 3 puanda kalan Manchester United ise 16. sıraya geriledi. 

Manchester United bu sezon evinde oynadığı ilk 2 maçından da puansız ayrılırken; 1986'da Ron Atkinson döneminden bu yana ilk kez bu yaşandı. 

Tottenham ise Manchester City'nin (Ekim 2011) ardından Manchester United'a sahasında 6 gol birden atan ikinci takım oldu."
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