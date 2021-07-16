Los Angeles'ta maske zorunluluğu geri mi dönüyor?

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre California eyaletindeki Los Angeles kenti, kapalı mekanlarda yeniden maske takma zorunluluğu getirmeye hazırlanıyor. Bu kez aşılanmış olanlar da maske zorunluluğuna tabi tutulacak. Öte yandan California Üniversitesi öğrenci, öğretim üyesi ve diğer personelin kampüslere dönebilmesi için aşı olma zorunluluğu getirdi.





Açıklamalar, 15 Haziran’da ekonomisini yeniden açan California eyaletinde Delta varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ardından geldi. Yetkililere göre ABD’de Corona virüsü enfeksiyonu vakalarının çoğu, aşı olmamış kişilerde görülüyor.





Amerika'nın en büyük kentlerinden Los Angeles kamu sağlığı yetkililerinden Dr. Muntu Davis, vakalarda görülen hızlı ve devamlı artışın kapalı mekanlarda maske zorunluluğuna dönülmesine neden olduğunu kaydetti. Kamu sağlığı talimatnamesi Cumartesi günü gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.





Uygulamanın istisnalarıyla ilgili açıklama yapmayan Davis, kişilerin restoranlarda yemek ve içmek için maskelerini çıkarabileceklerini söyledi.





Davis, yetkililerin kurala uyulmaması durumunda yaptırım yoluna gitmek yerine kişileri eğitmeye odaklanacaklarını bildirdi.





Haftada bin yeni vaka





Los Angeles'ta son bir hafta içinde her gün bin kadar yeni vaka görülüyor. Hastalığın bulaşma oranında da önemli artış yaşandı. Perşembe günü bin 537 yeni vaka kayıtlara geçti ve hastaneye yatanların sayısı 400’ü buldu.





Davis, bir sonraki adımın ‘‘yüksek bulaşma hızı’’ olduğunu belirterek o noktaya gelmek istemediklerini söyledi.





Los Angeles'ta kış aylarında Corona virüsü vaka ve ölümleri rekor sayılara ulaşmış, hastanelerin kapasitesi dolmuş, hastalar ve ambulanslar acil servislerin kapısında sıra olmuştu.





Şimdiyse California’da hastaneye yatanların sayısı bin 700’ün üzerinde. Bu, Nisan ayından bu yana görülen en yüksek rakam. Perşembe günü kentte 3 bin 600’den fazla vaka görüldü. Bu, Şubat ayından bu yana kaydedilen en yüksek rakam. İlçede kış aylarında günde ortalama 40 bin vaka görülüyordu.





Sacramento ve Yolo kentleri de kapalı mekanda maske takmayı teşvik ediyor, ancak henüz bunu zorunlu tutmuyor.





Sacramento kamu sağlığı yetkililerinden Olivia Kasirye, ‘‘Vakalardaki belirgin artış ve aşı olmamayı tercih edenlerin sayısı kaygı verici’’ dedi.





California Üniversitesi Rektörü Michael Drake ise üniversitenin 10 dekanına gönderdiği mektupta, geçerli mazereti olmayan aşılanmamış öğrencilerin fiziksel olarak derslere ve etkinliklere katılımıyla kampüse ait tesislere girişinin yasaklanmasını istedi.





Drake, mektubunda, ‘‘Aşılanma, virüse maruz kalınmasından sonra ağır hastalık ve ölümü önlemenin ve hastalığın aşıyı olamayacak veya henüz aşı olmaya uygun olmayanlara yayılmasını azaltmanın açık arayla en etkili yolu’’ diye yazdı.





Drake, kararın, üniversitenin salgın hastalık uzmanlarına danışılarak ve Corona virüsünün Delta gibi tehlikeli varyantlarıyla ilgili çalışmaların sonuçları değerlendirilerek alındığını bildirdi.





San Francisco’da da vakalarda artış





San Francisco’da aşılanmamış olanlar arasında vakalarda artış var. Siyah ve Latin kökenlilerin aşılanma hızı, diğer gruplara göre daha düşük.





Bu gruplara aşı olma çağrısı yapan Belediye Başkanı London Breed, Perşembe günü San Francisco Hastanesi’ne kaldırılanların hepsinin aşılanmamış ve çoğunun siyah Amerikalı olduğunu belirtti.





San Francisco, ABD’nin en kalabalık eyaleti olan California’da aşılanma oranının en yüksek olduğu şehir. 12 yaşın üzerindeki kent sakinlerinin en az yüzde 83’ü, en az bir doz aşı oldu.





Evsizler barınağında salgın





Öte yandan Sonomo ilçesi sağlık yetkilisi Sundari Mase’e göre San Francisco’nun kuzeyinde bir evsizler barınağının en az 59 sakininde Corona virüsü tespit edildi. Bunların 28’i her iki doz aşısını da olmuştu. Yetkililer, 26 kişinin daha test sonucunun pozitif çıkma olasılığı olduğunu belirtti.





Barınaktaki vakalardan hastaneye kaldırılan dokuzundan altısının Corona virüsü aşılarının tam olduğu, ancak diyabet ve akciğer hastalıkları gibi başka sağlık sorunlarının olduğu belirtildi.





Barınağın 153 sakininin yarısından azının en azından bir doz aşı olduğu kaydedildi.





Kalabalık gruplar halinde yaşanan ortamların virüsün bulaşması açısından daha büyük risk teşkil ettiğini kaydeden Mase, barınakta aşısız olanların oranının yüksek olduğunu bildiklerini de söyledi.





Barınaktaki 69 kişinin tek dozluk Johnson & Johnson (J&J) aşısını olduklarını belirten Mase, bunun salgın dalgasının oluşmasında bir etken olup olmadığını tespit etmenin zor olduğunu söyledi.





Aşılar hastalığın daha hafif geçirilmesini sağlıyor, hastaneye yatma ve ölüm oranlarını düşürüyor. Klinik deneyler tek doz halinde yapılan J&J aşısının ABD’de yüzde 72 etkili olduğunu göstermişti. Pfizer ve Moderna’nın aşılarıysa yüzde 95 etkili.





ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin incelemesinde, aşıların farklı varyantlara karşı ne kadar etkili olduğunun bilinmediği uyarısı yapıldı.





Tam aşılanmış olanlar arasında vakaların görülmesi yaygın bir durum değil. 1 Ocak ve 30 Haziran arasında California’da aşılanan 20 milyon kişiden yalnızca 8 bin 699’u hastalığa yakalandı.