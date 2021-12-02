Lütfi Elvan istifa etti yerine ise 'damadın emanetçisi' atandı

Resmi Gazete'nin son sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu talebi kabul etti ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nurettin Nebati'yi atadı.





Ankara kulislerinde bir süredir Lütfi Elvan'ın uygulanan faiz politikasından rahatsız olduğu ve bu sebeple de istifa etmek istediği, hatta istifasını Erdoğan'a sunduğu ileri sürülmüştü. Diğer yandan İYİ Partil milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz da 10 gün önce Lütfi Elvan'ın görevden alınacağını duyurmuş, ertesi gün yaptığı açıklamayla ise Elvan'ın görev süresinin birkaç gün uzadığını ileri sürmüştü.













ERDOĞAN İSİM VERMEDEN ELEŞTİRMİŞTİ

Erdoğan kasım ayının ortasında partisinin grup toplantısında gerçekleştirdiği konuşmada ekonomik gelişmelere değinirken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirmişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

“”Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim. Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız.”

Erdoğan'ın bu sözleri AKPliler tarafından alkışlanırken, Lütfi Elvan'ın alkışlamaması dikkat çekmişti.

DAMAT ALBAYRAK'IN EMANETÇİSİ

Nureddin Nebati, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan istifa eden Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’la yakın ilişkili biri olarak öne çıkıyor. İkili son olarak geçtiğimiz Ağustos ayında İstanbul Süleymaniye’de baş başa kuru fasulyecide görüntülenmişti. Nebati’ye, Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki “emanetçisi” gözüyle bakılıyordu.











NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?





Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu. Babasının adı Süleyman, annesinin adı Emine’dir.





Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.





İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. Akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav Üyeliği devam etmektedir.





AKP 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak 2014-2015 yılları AKP Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa Milletvekili seçildi.





Orta düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.







