Samanyolu Haber /Dünya / Macaristan Başbakanı Orban'ın konvoyunda korkutan kaza: Ölü ve yaralı var /24 Haziran 2024 23:05

Macaristan Başbakanı Orban'ın konvoyunda korkutan kaza: Ölü ve yaralı var

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Stuttgart ziyareti sırasında motosikletli polislerin geçirdiği trafik kazasında 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis ağır yaralandı.

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Stuttgart'taki ziyareti sırasında, konvoyunda yer alan motosikletli polis ekibinin geçirdiği trafik kazasında üzücü bir olay yaşandı. Kazada 1 polis hayatını kaybetti, 2 polis ise ağır şekilde yaralandı.

Ludwigsburg Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Stuttgart Trafik Polisine bağlı motosikletli polis ekibinin, bir devlet konuğuna Stuttgart Havalimanı'na gidişine eşlik ettiği sırada 69 yaşındaki bir kadın sürücünün kavşakta, konvoyun bulunduğu caddeye dönmek istediği belirtildi.

Açıklamada, kadının, kavşağın konvoy için polis tarafından kapatılmış olduğunu görmediği ve konvoyda yer alan 61 yaşındaki polisin motosikletine çarptığı ifade edildi.

Motosikletin, çarpmanın şiddetiyle kavşağı kapatan 27 yaşındaki polise ait motosikletinin üzerine savrulduğu aktarılan açıklamada, kazada iki polisin de ağır yaralandığı kaydedildi.

Polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, 61 yaşındaki polisin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

ORBAN YOLUNA DEVAM ETTİ

Alman basınında yer alan haberlerde, motosikletli polislerin Stuttgart'ta bulunan Macaristan Başbakanı Orban'a eşlik ettiği belirtildi.

Viktor Orban'ın aracının kazaya karışmadığı ve planlandığı gibi havalimanına doğru yoluna devam ettiği bildirildi.
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