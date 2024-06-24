Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılarda ölü sayısı artıyor





Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi. Belyayeva, Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





Dün akşam saatlerinde Mahaçkale'deki bir kilise çevresinde çatışmalar patlak verdi ve gece geç saatlere kadar yoğun silah sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin üzerinde duman bulutları yükselirken yerel sakinlerin saklanmak için etrafta koştuğu görüldü. Derbent'te saldırıya uğrayan sinagog ve kiliseyi ziyaret eden Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, "Bu, Dağıstan ve tüm ülke için trajedi dolu bir gün" dedi. Dağıstan'da üç günlük yas ilan edildi. Yetkililer, en az 5 saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

Rusya'da Müslümanların çoğunlukta olduğu özerk Dağıstan bölgesine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yükseldi. Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası ile sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılardaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Henüz, saldırıyı üstlenen olmadı."23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller yer alıyor."Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Derbent, eski bir Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.Dağıstan'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılar, Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart’ta 140’dan fazla kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından gerçekleşti. IŞİD'in üstlendiği saldırıda, 145 kişi hayatını kaybetmişti.