Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılarda ölü sayısı artıyor /24 Haziran 2024 23:16

Rusya'nın Dağıstan bölgesindeki saldırılarda ölü sayısı artıyor

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, 20 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 46 kişinin yaralandığı, 7'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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Rusya'da Müslümanların çoğunlukta olduğu özerk Dağıstan bölgesine düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'yükseldi. Mahaçkale ve Derbent şehirlerinde bir polis noktası ile sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılardaki son duruma ilişkin açıklama yapıldı. Henüz, saldırıyı üstlenen olmadı.

'YARALANAN 7 KİŞİNİN DURUMU AĞIR'

Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Tatyana Belyayeva, Mahaçkale ve Derbent kentlerinde dün düzenlenen silahlı saldırılar sonucu ölenlerin sayısının 20'ye çıktığını bildirdi. Belyayeva, Telegram kanalından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"23 Haziran'da Mahaçkale ve Derbent kentlerinde düzenlenen terör eylemi sonucu 46 kişi yaralandı. Bunların arasında polis çalışanlar ve siviller bulunuyor. Yaralanan 7 kişinin durumu ağır. Yaralılara hastanelerde gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Maalesef, 20 kişi hayatını kaybetti. Bunların da arasında polis ve siviller yer alıyor."

'TÜM ÜLKE İÇİN TRAJEDİ DOLU BİR GÜN'

Dün akşam saatlerinde Mahaçkale'deki bir kilise çevresinde çatışmalar patlak verdi ve gece geç saatlere kadar yoğun silah sesleri duyuldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şehrin üzerinde duman bulutları yükselirken yerel sakinlerin saklanmak için etrafta koştuğu görüldü. Derbent'te saldırıya uğrayan sinagog ve kiliseyi ziyaret eden Dağıstan Özerk Cumhuriyeti Başkanı Sergey Melikov, "Bu, Dağıstan ve tüm ülke için trajedi dolu bir gün" dedi. Dağıstan'da üç günlük yas ilan edildi. Yetkililer, en az 5 saldırganın öldürüldüğünü bildirdi.

Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Derbent, eski bir Yahudi topluluğuna ev sahipliği yapıyor ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.

Dağıstan'da sinagog ve kiliselere düzenlenen saldırılar, Rusya’nın başkenti Moskova’da 22 Mart’ta 140’dan fazla kişinin öldürüldüğü saldırıların ardından gerçekleşti. IŞİD'in üstlendiği saldırıda, 145 kişi hayatını kaybetmişti.
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