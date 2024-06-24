Sinan Oğan hakkında flaş soru: 100 Milyon TL'yi nereden buldu?

Halk Tv'de yayınlanan Ankara Gündemi programına katılan CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen Sinan Oğan'ın malvarlığında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından dikkate değer bir artış olduğunu savundu.







Seçimlerden önce "Emekli maaşımla geçiniyorum" diyen kişi ve Erdoğan hakkında en ağır ithamlarda bulunan kişi adaylıktan vazgeçip Erdoğan'la işbirliğine gittikten sonra iddialara göre toplamı 100 milyon liradan fazla eden bir malvarlığını elde etti iddiasında bulundu.





Öztürkmen "Bu kadar parayı sana kim verdi" diyerek Maliye'yi göreve davet etti.





Sinan Oğan ağır eleştirilerde bulunduğu Erdoğan'a 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sürpriz bir destekte bulunmuştu.





CHP'li vekil Öztürkmen, "Cehennemin kapılarını kapatacağız" diye yola çıkan Sinan Oğan'ın malvarlığını masaya yatırdı.





Kendi cehenneminin kapılarını kapattı" diyen Öztürkmen Sinan Oğan'ın Özgür Özel'e yönelik "Mekanın sahibi geldi eleştirilerini hatırlatarak "Gerçekten mekanın sahibi Sinan Oğan imiş" dedi.





Açıklamalar şöyle:



1. Gölbaşı ilçesine bağlı İncek semtinde 7 dönümlük arsa ve malikane almış. Alındığındaki bedeli 30 milyon, şimdiki bedelinin 50 milyon TL olduğunu iddia ediyor emlakçılar.







2. Ankara Gölbaşı'nda 2.941 metrekare arsa almış. Bugünkü ortalama değeri 5 milyon TL.





3. Sinan Oğan geçen aylardaki röportajında, değeri 1 milyon dolardan fazladır dediği Gölbaşı'ndaki ilk ünlü malikanesini 2022'de aldı. Villa 2 bin dönümlük bir arazi üzerindeyken 2023 yılında yine bu seçim süreci içerisinde bitişik 3 parseli de alarak genişletti ve bu sonradan aldığı parsellerin de değerinin 20 milyon TL olduğu iddia ediliyor. Yanindaki diğer 2 parselin de kendisine yakın insanların üstüne olduğu iddia ediliyor.





4. Ankara Çankaya'daki Mutlukent Mahallesi'ndeki Beysu Konakları'ndan lüks daire almış. Buradaki daireler konum ve büyüklüklerine göre 12 Milyon TL'den başlayıp 35 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Edinme tarihi 13.07.2023, seçimden hemen sonra.





5. Sayın Oğan 1 milyon dolar eder dediği villasını genişletmekle kalmadığı gibi villasının bulunduğu adanın devlete ait yolu da kapıyla kapatmış ve arsanın sınırını 3 metre kadar kaydırmış. Şu anda komşularıyla mahkemelik ve bilirkişi raporu da Oğan'ın aleyhinde.