"Mafya AKP ve MHP'nin ortağı"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in açıklamalarıyla ilgili olarak, “Bu itiraflara bakılırsa, ülke, Kurtlar Vadisi’ne dönmüş. Cumhur ittifakı sadece AK Parti ve MHP’den oluşmuyor. Mafya da bu ittifakın ortağı ve aparatı. Cumhur İttifakı, Cürüm İttifakı olmuş” dedi.







CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantıda ekonomik kriz ve kapanma kararı ile gelen yeni yasakların halka etkileri ele alındı. MYK sonrası CHP Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker’in videolu açıklamaları ve bu açıklamalar hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İçişleri Bakanı bu tartışmalara sadece seyirci” eleştirisine Bakan Soylu’nun verdiği yanıta da sert tepki gösterdi.





"MAFYA KONUŞUYOR, HÜKÜMET SUSUYOR"





Ülkede bir skandal hazmedilmeden diğerinin patladığını ifade eden Öztrak, “Hafta sonu, yurt dışına kaçmış bir suç örgütü başının açıklamalarıyla, mafya-siyaset-emniyet hattında döşenmiş kanalizasyon boruları, bir kez daha patladı. Ortalığa salınan pis kokular, dayanılır gibi değil. Bundan 8 yıl önce ne demişti Erdoğan? ‘Artık bu ülkede çeteler dönemi bitmiştir, mafya dönemi bitmiştir, cunta dönemi geri gelmemek üzere bitmiştir.’ Ne demiş atalarımız? Büyük lokma ye, ama büyük söz söyleme… Görüyoruz neyin bitip neyin başladığını… Birkaç yıl öncesine kadar, Erdoğan ile aynı fotoğraf karelerine giren, seçimlerde AK Parti lehine mitingler yapmasına izin verilen, kendisine koruma olarak Türk polisi tahsis edilen bir suç örgütü başı, şimdi konuşmaya başladı. ‘En güçlü ortaklık suç ortaklığıdır.’ Çünkü suç ortakları birbirine göbekten bağlıdır. Birbirine mecburdur. O nedenle de kolay kolay konuşmazlar. Ama şimdi bu şahıs konuşuyor. Mafya konuşuyor, hükümet susuyor.” dedi.







"ÜLKE KURTLAR VADİSİNE DÖNMÜŞ"





Azeri kökenli işadamı Mubari Mansimov’un sahip olduğu Bodrum’daki marinanın terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla elinden alındığını ifade eden Öztrak, şöyle devam etti: “... insanların içeri attırılıp, Bodrum’daki marinalarına çökülmesine, Kolombiya’dan gelen kokainlerden, bir gazetecinin öldürülmesine kadar pek çok korkunç olay dile getiriliyor. Bu itiraflara bakılırsa, ülke, Kurtlar Vadisi’ne dönmüş.”





Peker’in iddialarıyla ilgili hiç bir cumhuriyet savcısının işlet başlatmadığına dikkat çeken Öztrak, “Bu ülkede CİMER’e başvuru var diye, belediye başkanlarımız hakkında derhal inceleme başlatılıyor ama bu korkunç itiraflar için tek bir cumhuriyet savcısı kılını kıpırdatmıyor. Bu korkunç iddialar, herhangi bir demokratik hukuk devletinde olsa iktidar harekete geçer, savcılar soruşturma başlatır, gazeteler, televizyonlar günlerce haber yapardı ama bunların hiçbiri Türkiye’de olmuyor. Bu da açıkça gösteriyor ki, Cumhur ittifakı sadece AK Parti ve MHP’den oluşmuyor. Mafya da bu ittifakın ortağı ve aparatı… Cumhur İttifakı, Cürüm İttifakı olmuş.” diye konuştu.





"İTİRAFLARA BAŞLAYINCA MI SUÇ ÖRGÜTÜ OLDUĞUNU ANLADINIZ?"





Sedat Peker ile ilgili organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla işlem başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Soylu’ya tepki gösteren Öztrak, şöyle devam etti: “Tüm bunlar ortadayken, ‘atama İçişleri Bakanı’, utanmadan sıkılmadan Sayın Genel Başkan’ımıza hakaret etmeye cüret ediyor. Suç örgütünün başı, Rize’de AK Parti için miting yaparken, makbuldü. Akademisyenlerin kanlarıyla banyo yaparken, yerli ve milliydi. Türk polisi koruma olarak verilirken, muteberdi. İtiraflara başlayınca mı, suç örgütü yöneticisi olduğunu anladınız? Hayırdır beyler, mafya-siyaset-emniyet hattında patlayan kanalizasyon boruları, neden bu kadar panik yarattı? Bu hezeyanınız, bu heyecanınız neden? Bu mafya babasına, ‘nisan ayında ülkede birçok şey değişecek’ deyip, kendisine ülkeye dönüş sözü veren devlet yetkilisi kim?



